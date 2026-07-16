الأنبا عمانوئيل يتفقد مؤتمر المرحلة الابتدائية بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالأقصر

تفقد نيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، مؤتمر المرحلة الابتدائية، بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل، بالسواقي، بالأقصر.

يأتي المؤتمر تحت شعار "إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَنِي فَاحْفَظُوا وَصَايَايَ" (يو 15:14)، بهدف تعزيز معرفة الأطفال بالكتاب المقدس، مع التركيز على الوصايا العشر، وإبراز ارتباط العهد القديم بالعهد الجديد كوحدة واحدة تكشف مسيرة الخلاص، إلى جانب تقديم تطبيقات عملية تساعد المخدومين على عيش الوصايا في حياتهم اليومية.

تضمن المؤتمر الفقرات المتنوعة مثل: الترانيم الروحية، والشرح التفاعلي للوصايا، وعرض الأفلام الوثائقية القصيرة، والألعاب الهادفة، بالإضافة إلى عرض تمثيلي جسّد رحلة الشعب العبراني في البرية، وصعود موسى إلى جبل حوريب، لتسلُّم الوصايا العشر، وسقوط الشعب في عبادة العجل الذهبي.

كذلك، قدم الأب المطران كلمات التشجيع لأبنائه وبناته، موضحًا لهم العلاقة بين العهدين القديم، والجديد، وتقسيم الوصايا إلى ما ينظم علاقة الإنسان بالله، وعلاقته بالقريب.