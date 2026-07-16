من يخطف توقيع محمد صلاح؟ تطورات جديدة تشعل الصراع على الفرعون المصري

يقترب النجم محمد صلاح من اتخاذ أحد أهم القرارات في مسيرته الكروية، بعدما أسدل الستار على رحلته التاريخية مع نادي ليفربول الإنجليزي، التي امتدت لتسعة أعوام حافلة بالإنجازات والأرقام القياسية. وبينما يترقب عشاق "الفرعون المصري" وجهته المقبلة، تتسابق عدة أندية ودوريات كبرى للفوز بخدماته، في ظل اهتمام متزايد من السعودية وتركيا والولايات المتحدة.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن صلاح لا يتعجل إعلان قراره، إذ يفضل دراسة جميع العروض المطروحة بعناية، بحثًا عن المشروع الذي يلبي طموحاته الرياضية ويتناسب مع المرحلة الجديدة من مشواره الاحترافي.

السعودية تتقدم.. لكن القرار لم يُحسم

ووفقًا لما أورده موقع TEAMtalk، فإن ممثلي محمد صلاح دخلوا في محادثات مع ثلاثة من أبرز الأندية التركية، إلى جانب التواصل مع ثلاثة أندية في الدوري الأمريكي لكرة القدم، في الوقت الذي يظل فيه الدوري السعودي للمحترفين الوجهة الأقرب والأكثر ترجيحًا حتى الآن.

ويحظى المشروع السعودي باهتمام كبير من جانب اللاعب ومحيطه، خاصة في ظل الإمكانات المالية الضخمة التي توفرها الأندية، إلى جانب الرغبة المستمرة في استقطاب أبرز نجوم كرة القدم العالمية، وهو ما يجعل صلاح أحد الأهداف الرئيسية منذ عدة سنوات.

ورغم ذلك، فإن اللاعب لا ينظر إلى الجانب المالي وحده، بل يضع في اعتباره أيضًا مستوى المنافسة، وطبيعة المشروع الرياضي، وفرص الاستمرار في تقديم مستويات عالية خلال السنوات المقبلة.



أرقام صنعت أسطورة في ليفربول

رحيل محمد صلاح عن ليفربول لا يمثل مجرد نهاية عقد مع نادٍ كبير، بل نهاية واحدة من أنجح التجارب في تاريخ النادي الإنجليزي.

فعلى مدار تسعة مواسم، خاض قائد منتخب مصر 442 مباراة بقميص "الريدز"، سجل خلالها 257 هدفًا، ليصبح ثالث أفضل هداف في تاريخ النادي، كما لعب دورًا محوريًا في التتويج بثمانية ألقاب كبرى، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، إلى جانب بطولات محلية وقارية أخرى رسخت مكانته بين أساطير النادي.

تركيا تدخل بقوة في سباق التوقيع

التقرير أشار أيضًا إلى أن ثلاثة من أكبر أندية الدوري التركي، وهي جالطة سراي وفنربخشة وبشكتاش، بدأت بالفعل اتصالات مع ممثلي صلاح لاستكشاف إمكانية التعاقد معه.

وتسعى هذه الأندية إلى استقطاب أسماء عالمية تمنح الدوري التركي دفعة فنية وتسويقية كبيرة، خاصة بعد نجاحه خلال السنوات الأخيرة في جذب عدد من النجوم المعروفين على الساحة الأوروبية.

ويمثل الدوري التركي خيارًا جذابًا لصلاح إذا فضل البقاء داخل القارة الأوروبية، والاستمرار في المنافسة ضمن البطولات التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم.



اهتمام أوروبي وأمريكي.. ولكن

ولم تقتصر التكهنات على السعودية وتركيا فقط، إذ ارتبط اسم محمد صلاح خلال الفترة الماضية بعدد من الأندية في الدوريين الإيطالي والإسباني، كما عادت بعض الأحاديث حول إمكانية العودة إلى تشيلسي، النادي الذي شهد بداية تجربته في الدوري الإنجليزي.

لكن حتى الآن، لم تتجاوز تلك التحركات مرحلة الاستفسارات والاهتمام الأولي، دون الوصول إلى مفاوضات متقدمة أو عروض رسمية قادرة على تغيير مسار المنافسة.

في المقابل، يواصل الدوري الأمريكي لكرة القدم محاولاته لإقناع اللاعب بخوض تجربة جديدة، مستفيدًا من خطته لاستقطاب نجوم الصف الأول عالميًا، إلا أن المؤشرات الحالية لا تزال تمنح الأفضلية للمشروع السعودي.



دراسة شاملة قبل الإعلان الرسمي

وبحسب التقرير، فإن معسكر صلاح بدأ منذ أشهر في إعداد دراسة متكاملة لمختلف الخيارات المتاحة، بعدما أصبح رحيله عن ليفربول أمرًا متوقعًا، وذلك بهدف الوصول إلى القرار الذي يحقق أفضل توازن بين الطموحات الرياضية والعائد المالي.

وتؤكد هذه الخطوة أن اللاعب يتعامل مع المرحلة المقبلة باعتبارها محطة مفصلية في مسيرته، وليس مجرد انتقال جديد، وهو ما يفسر التريث في إعلان وجهته المقبلة رغم كثرة العروض والاهتمام.

ترقب عالمي للقرار المنتظر

ومع استمرار المنافسة بين عدة دوريات على ضم أحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم، يبقى الدوري السعودي الأقرب لحسم الصفقة، في ظل الاهتمام المستمر منذ سنوات والإمكانات الكبيرة التي يملكها.

ورغم أن جميع السيناريوهات لا تزال مطروحة، فإن الأيام المقبلة قد تحمل الإعلان الرسمي عن الوجهة الجديدة لمحمد صلاح، في صفقة مرشحة لأن تكون من أكبر الانتقالات الكروية في الفترة المقبلة، لتفتح صفحة جديدة في مسيرة لاعب كتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ ليفربول والكرة الإنجليزية.