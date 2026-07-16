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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح بين الملاعب الأوروبية والعروض الخليجية.. أين ستكون المحطة المقبلة؟

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

يواصل النجم المصري محمد صلاح دراسة جميع الخيارات المطروحة أمامه لاختيار وجهته الجديدة بعد إسدال الستار على مسيرته التاريخية مع ليفربول والتي امتدت لتسعة مواسم حقق خلالها العديد من الإنجازات الفردية والجماعية ليصبح أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي الإنجليزي.

وبات مستقبل قائد منتخب مصر محط اهتمام كبير داخل الأوساط الكروية العالمية في ظل اهتمام عدد من الأندية الكبرى بالحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

السعودية تواصل تصدر المشهد

بحسب تقرير نشره موقع TEAMtalk فإن الدوري السعودي للمحترفين لا يزال الوجهة الأقرب للتعاقد مع محمد صلاح بعدما حافظت الأندية السعودية على اهتمامها بالنجم المصري طوال السنوات الماضية.

وأشار التقرير إلى أن المشروع السعودي يمنح صلاح أولوية كبيرة مع استعداد لتقديم عرض مالي ضخم، إلى جانب دور رياضي وتسويقي بارز باعتباره أحد أشهر نجوم كرة القدم في العالم.

محادثات مع أندية تركية وأمريكية

وفي الوقت نفسه، كشف التقرير أن ممثلي محمد صلاح أجروا اتصالات مع ثلاثة من أكبر أندية الدوري التركي وهي جالطة سراي وفنربخشة وبشكتاش لبحث إمكانية انتقال اللاعب إلى الدوري التركي خلال الموسم المقبل.

كما دخلت ثلاثة أندية من الدوري الأمريكي لكرة القدم في محادثات مع معسكر اللاعب في إطار سعيها للتعاقد مع أحد أبرز نجوم اللعبة عالميا بينما يواصل صلاح دراسة جميع العروض قبل اتخاذ قراره النهائي.

أرقام استثنائية مع ليفربول

أنهى محمد صلاح رحلته مع ليفربول بعدما كتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ النادي حيث خاض 442 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 257 هدفًا، ليحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للريدز.

كما قاد الفريق لتحقيق ثمانية ألقاب كبرى، أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا إلى جانب عدد من الجوائز الفردية التي كرست مكانته كواحد من أفضل لاعبي العالم خلال السنوات الأخيرة.

اهتمام أوروبي دون خطوات رسمية

ورغم أن اسم محمد صلاح ارتبط خلال الفترة الماضية بعدد من الأندية في إيطاليا وإسبانيا بالإضافة إلى شائعات حول إمكانية العودة إلى تشيلسي فإن التقرير أكد أن هذه التحركات لم تتجاوز حتى الآن مرحلة الاستفسارات الأولية دون الدخول في مفاوضات رسمية.

القرار النهائي يقترب

ويحرص محمد صلاح وممثلوه على اختيار المشروع الذي يحقق أفضل توازن بين الطموح الرياضي والعائد المالي وهو ما يفسر تأخر الإعلان عن وجهته الجديدة.

وفي ظل المعطيات الحالية يبقى الدوري السعودي الأقرب لحسم الصفقة بينما يواصل الدوري الأمريكي والأندية التركية محاولاتها لإقناع قائد منتخب مصر بخوض تجربة جديدة في واحدة من أكثر الملفات إثارة خلال سوق الانتقالات الصيفية.

محمد صلاح منتخب مصر ليفربول الدوري السعود الدوري الإنجليزي الممتاز

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