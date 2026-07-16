رويترز عن مصادر: إيران طلبت من الحوثيين إغلاق مضيق باب المندب في حال استهدفت الولايات المتحدة منشآتها للطاقة

كشفت وكالة رويترز عن مصادر أن إيران طلبت من الحوثيين إغلاق مضيق باب المندب في حال استهدفت الولايات المتحدة منشآتها للطاقة، وذلك حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وفي سياق آخر..أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تصدى الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيّرة معادية، إثر العدوان الإيراني الآثم.

وفي بيان لها ، نوه رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي إلى أن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.

كما دعت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي الجميع بضرورة التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.