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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اكتشاف نوع جديد من القرود في جمهورية الكونغو الديمقراطية

كولوبوس كونجوينسيس
كولوبوس كونجوينسيس
أ ش أ

اكتشف العلماء نوعا جديدا من القرود يدعى "كولوبوس كونجوينسيس"، الذي يتميز بشفاه ذات لون برتقالي وردي لافت ووجه أسود، ويعيش في غابات جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ورصد هذا القرد لأول مرة في عام 2008، لكن لم يتم تأكيده كنوع متميز إلا مؤخرا من خلال التصوير الفوتوغرافي والتسجيلات الصوتية والتحليل الجيني، ويمثل هذا الاكتشاف، الذي نُشر في مجلة "PLoS One"، خامس نوع جديد فقط من القرود الإفريقية يتم تحديده في السنوات الـ 75 الماضية.

ويعتقد الباحثون أن هذا القرد الخجول الذي يعيش في أعالي الأشجار نادر ومهدد بالصيد، ويأملون أن يساعد تصنيفه الرسمي في تأمين الحماية له بينما تقيم دراسات أخرى أعداده وسلوكه.

وكان برنارد إيكيمبيلو وآشلي فوسبر، وهما ناشطان في مجال الحفاظ على البيئة من مؤسسة "لوكورو لأبحاث الحياة البرية"، التقطا أول دليل فوتوغرافي لقرد الـ "ليكويلي" في عام 2008، ولكنهما التقطا صورة واحدة غامضة فقط.

وتمت مشاهدة الحيوان مرة أخرى بعد عقد من الزمن، وتم الحصول على صورة أكثر وضوحا بكثير.

وقد أطلق فريق البحث، الذي ضم علماء من جمهورية الكونغو الديمقراطية والولايات المتحدة وألمانيا، على هذا النوع اسم "كولوبوس كونجوينسيس" تقديرا للتنوع الطبيعي في البلاد.

العلماء القرود كولوبوس كونجوينسيس

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