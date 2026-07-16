الأوقاف تفتتح 25 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (25) مسجدًا غدًا الجمعة 17من يوليو 2026م، حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد (15) مسجدًا، و صيانة وتطوير (9) مساجد.
وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2026م حتى الآن، إلى (55) مسجدًا من بينها (33) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (22) مسجدًا صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م2014م بلغ (14734) مساجد بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 28 مليارًا و 297 مليون جنيه.
وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:
ففي محافظة أسيوط:
تم إحلال وتجديد مسجد الخطيب بقرية جزيرة المعابدة – مركز منفلوط؛ ومسجد التقوى بقرية نجع سويلم – مركز ديروط؛ ومسجد آل شمردن بقرية أم القصور – مركز منفلوط.
وفي محافظة الدقهلية:
تم إحلال وتجديد مسجد النور – مدينة جمصة بجوار محطة محولات منطقة الإسكان الاجتماعي؛ ومسجد الشرم الشرقي بمنطقة إسكندرية الجديدة – مركز الجمالية.
تم صيانة وتطوير المسجد الكبير بقرية منشأة البدوي - مركز طلخا.
وفي محافظة الفيوم:
تم إحلال وتجديد مسجد المناوي بعزبة المناوية – مركز سنورس؛ ومسجد عبد الحميد منشاوي بقرية أبو جندير – مركز إطسا.
وفي محافظة المنيا:
تم إحلال وتجديد مسجد آل سمهان بنزلة سمهان بقرية بني عمران – مركز دير مواس؛ ومسجد الحمد – مدينة ملوي.
وفي محافظة البحيرة:
تم إحلال وتجديد مسجد التوبة بقرية سنطيس – مركز دمنهور؛ ومسجد إصلاح النجارين بقرية الخليلية – مركز الدلنجات.
وفي محافظة كفر الشيخ:
تم إحلال وتجديد مسجد بدير نصار بقرية أبو الجدايل – مركز قلين.
وفي محافظة الإسماعيلية:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة الكوع بقرية الوادي الأخضر – مركز القصاصين.
وفي محافظة الشرقية:
تم إحلال وتجديد مسجد الغرقدة – مركز الحسينية.
وفي محافظة القليوبية:
تم إحلال وتجديد مسجد الفتح بقرية الدير – مركز طوخ.
تم صيانة وتطوير مسجد علي الغول بعزبة الجندي بقرية الغزاوية – مركز طوخ.
وفي محافظة قنا:
تم إنشاء وبناء مسجد المهندس محمد محمود حسن – مركز ومدينة قوص.
تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن بنجع الكدادبة بقرية المخزن – مركز قوص؛ ومسجد فخر الدين بقرية العسيرات – فرشوط.
وفي محافظة سوهاج:
تم صيانة وتطوير مسجد التوبة – نجع خير الله – قرية المجابرة – مركز جرجا مسجد الإيمان – نجع سعد السعود - قرية بيت داوود – مركز جرجا
وفي محافظة الأقصر:
تم صيانة وتطوير مسجد النجمة بقرية العديسات – مركز الطود.
وفي محافظة أسوان:
تم صيانة وتطوير مسجد الشيخ جبريل بنجع الفقراء التابع لإدارة إدفو قبلي – مركز إدفو.
وفي محافظة البحر الأحمر:
تم صيانة وتطوير: مسجد عمر بن الخطاب – مدينة رأس غارب.
وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.