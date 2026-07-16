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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تفتتح 25 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

الاوقاف تفتتح ٢٥ مسجد غدا
الاوقاف تفتتح ٢٥ مسجد غدا
إيمان طلعت

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (25) مسجدًا غدًا الجمعة 17من يوليو  2026م، حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد (15) مسجدًا، و صيانة وتطوير (9) مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2026م حتى الآن، إلى (55) مسجدًا من بينها (33) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (22) مسجدًا صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م2014م بلغ (14734) مساجد بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 28 مليارًا و 297 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:
ففي محافظة أسيوط:
تم إحلال وتجديد مسجد الخطيب بقرية جزيرة المعابدة – مركز منفلوط؛ ومسجد التقوى بقرية نجع سويلم – مركز ديروط؛ ومسجد آل شمردن بقرية أم القصور – مركز منفلوط.
وفي محافظة الدقهلية:
تم إحلال وتجديد مسجد النور – مدينة جمصة بجوار محطة محولات منطقة الإسكان الاجتماعي؛ ومسجد الشرم الشرقي  بمنطقة إسكندرية الجديدة – مركز الجمالية.

تم صيانة وتطوير المسجد الكبير بقرية منشأة البدوي  - مركز طلخا.

وفي محافظة الفيوم:
تم إحلال وتجديد مسجد المناوي بعزبة المناوية – مركز سنورس؛ ومسجد عبد الحميد منشاوي بقرية أبو جندير – مركز إطسا.

وفي محافظة المنيا:
تم إحلال وتجديد مسجد آل سمهان بنزلة سمهان بقرية بني عمران – مركز دير مواس؛ ومسجد الحمد – مدينة ملوي.

وفي محافظة البحيرة:
تم إحلال وتجديد مسجد التوبة بقرية سنطيس – مركز دمنهور؛ ومسجد إصلاح النجارين بقرية الخليلية – مركز الدلنجات.
وفي محافظة كفر الشيخ: 
تم إحلال وتجديد مسجد بدير نصار بقرية أبو الجدايل – مركز قلين.

وفي محافظة الإسماعيلية:
تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة الكوع بقرية الوادي الأخضر – مركز القصاصين.

وفي محافظة الشرقية:
تم إحلال وتجديد مسجد الغرقدة – مركز الحسينية.
وفي محافظة القليوبية:
تم إحلال وتجديد مسجد الفتح بقرية الدير – مركز طوخ.

تم صيانة وتطوير مسجد علي الغول بعزبة الجندي بقرية الغزاوية –  مركز طوخ.

وفي محافظة قنا:
تم إنشاء وبناء مسجد المهندس محمد محمود حسن – مركز ومدينة قوص.

تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن بنجع الكدادبة بقرية المخزن – مركز قوص؛ ومسجد فخر الدين بقرية العسيرات – فرشوط. 

وفي محافظة سوهاج:
تم صيانة وتطوير مسجد التوبة – نجع خير الله – قرية المجابرة – مركز جرجا مسجد الإيمان – نجع سعد السعود  - قرية بيت داوود – مركز جرجا

وفي محافظة الأقصر:
تم صيانة وتطوير مسجد النجمة بقرية العديسات – مركز الطود.

وفي محافظة أسوان:
تم صيانة وتطوير مسجد الشيخ جبريل بنجع الفقراء التابع لإدارة إدفو قبلي – مركز إدفو. 

وفي محافظة البحر الأحمر:
تم صيانة وتطوير: مسجد عمر بن الخطاب – مدينة رأس غارب.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.

الأوقاف تفتتح 25 مسجدًا غدًا الجمعة الأوقاف إعمار بيوت الله

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