الأوقاف تفتتح 25 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل

تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (25) مسجدًا غدًا الجمعة 17من يوليو 2026م، حيث تم إنشاء وبناء مسجد واحد جديد، وإحلال وتجديد (15) مسجدًا، و صيانة وتطوير (9) مساجد.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالي عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2026م حتى الآن، إلى (55) مسجدًا من بينها (33) مسجدًا بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، و (22) مسجدًا صيانًة وتطويرًا، وأكدت الوزارة أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014م2014م بلغ (14734) مساجد بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 28 مليارًا و 297 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا، بيانها كالتالي:

ففي محافظة أسيوط:

تم إحلال وتجديد مسجد الخطيب بقرية جزيرة المعابدة – مركز منفلوط؛ ومسجد التقوى بقرية نجع سويلم – مركز ديروط؛ ومسجد آل شمردن بقرية أم القصور – مركز منفلوط.

وفي محافظة الدقهلية:

تم إحلال وتجديد مسجد النور – مدينة جمصة بجوار محطة محولات منطقة الإسكان الاجتماعي؛ ومسجد الشرم الشرقي بمنطقة إسكندرية الجديدة – مركز الجمالية.

تم صيانة وتطوير المسجد الكبير بقرية منشأة البدوي - مركز طلخا.

وفي محافظة الفيوم:

تم إحلال وتجديد مسجد المناوي بعزبة المناوية – مركز سنورس؛ ومسجد عبد الحميد منشاوي بقرية أبو جندير – مركز إطسا.

وفي محافظة المنيا:

تم إحلال وتجديد مسجد آل سمهان بنزلة سمهان بقرية بني عمران – مركز دير مواس؛ ومسجد الحمد – مدينة ملوي.

وفي محافظة البحيرة:

تم إحلال وتجديد مسجد التوبة بقرية سنطيس – مركز دمنهور؛ ومسجد إصلاح النجارين بقرية الخليلية – مركز الدلنجات.

وفي محافظة كفر الشيخ:

تم إحلال وتجديد مسجد بدير نصار بقرية أبو الجدايل – مركز قلين.

وفي محافظة الإسماعيلية:

تم إحلال وتجديد مسجد الرحمن بعزبة الكوع بقرية الوادي الأخضر – مركز القصاصين.

وفي محافظة الشرقية:

تم إحلال وتجديد مسجد الغرقدة – مركز الحسينية.

وفي محافظة القليوبية:

تم إحلال وتجديد مسجد الفتح بقرية الدير – مركز طوخ.

تم صيانة وتطوير مسجد علي الغول بعزبة الجندي بقرية الغزاوية – مركز طوخ.

وفي محافظة قنا:

تم إنشاء وبناء مسجد المهندس محمد محمود حسن – مركز ومدينة قوص.

تم صيانة وتطوير مسجد الرحمن بنجع الكدادبة بقرية المخزن – مركز قوص؛ ومسجد فخر الدين بقرية العسيرات – فرشوط.

وفي محافظة سوهاج:

تم صيانة وتطوير مسجد التوبة – نجع خير الله – قرية المجابرة – مركز جرجا مسجد الإيمان – نجع سعد السعود - قرية بيت داوود – مركز جرجا

وفي محافظة الأقصر:

تم صيانة وتطوير مسجد النجمة بقرية العديسات – مركز الطود.

وفي محافظة أسوان:

تم صيانة وتطوير مسجد الشيخ جبريل بنجع الفقراء التابع لإدارة إدفو قبلي – مركز إدفو.

وفي محافظة البحر الأحمر:

تم صيانة وتطوير: مسجد عمر بن الخطاب – مدينة رأس غارب.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير بيوت الله – عز وجل – وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين في مختلف أنحاء الجمهورية في إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله – عز وجل – ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.