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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يحتفل بيوم مولده عبر صفحته الرسمية.. ويؤكد: لحظة للتأمل والمراجعة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد

نشر الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، نصًا مطولًا بمناسبة يوم ميلاده الموافق 16 يوليو، استعاد فيه كلمات كان قد كتبها قبل نحو خمسة عشر عامًا، معبرًا عن عميق امتنانه لنعم الله، ومؤكدًا أن هذه الذكرى تمثل لحظة للتأمل والمراجعة وتجديد العهد مع الخالق.

وقال الأزهري إن يوم الميلاد ليس مجرد تاريخ يمر، بل هو تذكير بنعمة الإيجاد التي أنعم الله بها على الإنسان، وما تبعها من فيض العطاء الإلهي عبر سنوات العمر، مشيرًا إلى أنه كلما تقدم به العمر ازداد وعيه بحقيقة كبرى، وهي الافتقار المطلق إلى الله تعالى في كل شأن من شؤون الحياة.

وأضاف الوزير أن الإنسان، مهما رأى من عجائب الدنيا وتقلبات الأيام، يظل أمام عظمة الكون وتدبير الله له مجرد عبد ضعيف، لافتًا إلى أن هذا الكون بكل ما فيه من مخلوقات، من سماوات وأرض، وجبال وبحار، وكائنات وأحداث، يسير وفق نظام دقيق وتقدير إلهي محكم، لا يغيب عنه شيء ولا يخرج عن إرادته شيء.

وأوضح أن لحظة الميلاد، رغم كونها لحظة عابرة في الزمن، إلا أنها تمثل بداية مسار طويل تتشابك فيه الأقدار، حيث تتداخل حياة الإنسان مع حياة غيره في شبكة واسعة من العلاقات، تشمل الأسرة من أب وأم، وروابط الأخوة، ودوائر الصداقة، ومجالات التعلم والتعليم، والعمل والسفر، وسائر التجارب التي تصوغ شخصية الإنسان وتحدد معالم رحلته.

وأشار إلى أن هذه المسارات الإنسانية، على تنوعها، تحمل في طياتها معاني العبودية والخضوع لله، وما يصاحبها من مشاعر الرجاء والافتقار، والسعي إلى الكمال الروحي، وحب الصالحين، والتعلق بسير أهل العلم والمعرفة، والطمع في نيل رضا الله وكرمه.

استحضار معاني الميلاد 

وأكد الأزهري أن استحضار هذه المعاني في يوم الميلاد يدفع الإنسان إلى التواضع، وإدراك حجمه الحقيقي في هذا الكون الواسع، حيث لا يعدو أن يكون جزءًا صغيرًا في منظومة هائلة من الخلق، لكنها في الوقت ذاته منظومة منحها الله لكل إنسان دورًا ورسالة، يسعى من خلالهما إلى خدمة الناس والدلالة على الخير.

وأضاف أنه يجدد في هذه المناسبة إقراره بالعبودية لله، وإيمانه بحكمه وعدله، معبرًا عن حبه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وسعيه لأن يكون من العاملين على نفع العباد وخدمة البلاد، داعيًا الله أن يوفقه لما فيه الخير، وأن يجعل حياته عامرة بالطاعة.

واختتم وزير الأوقاف كلمته بالدعاء أن يجعل الله الأعمار في مرضاته، وأن يفيض على عباده من رحمته وفضله، وأن يكتب لهم القبول والتوفيق، مؤكدًا أن الإنسان لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًا إلا بما يشاء الله، ولا غنى له في كل لحظة عن عونه وتأييده.

وزير الأوقاف ذكرى ميلاد وزير الاوقاف اسامة الأزهري تاريخ ميلاد وزير الاوقاف

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