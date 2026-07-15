الأوقاف: انطلاق التصفيات المؤهلة للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بمسجد الرحمة

انطلقت اليوم الأربعاء الموافق ١٥ من يوليو ٢٠٢٦م، فعاليات التصفيات الشفوية المركزية المؤهلة للمسابقة العالمية الثالثة والثلاثين للقرآن الكريم، وذلك بمسجد الرحمة بجوار الوزارة القديمة بمنطقة باب اللوق، تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني، والدكتور أسامة فخري الجندي - رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.

وشهدت فعاليات اليوم حضور الشيخ علي الدين أبو عوض - مدير عام شئون القرآن الكريم، وأعضاء الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف، حيث جرت التصفيات في عدد من فروع المسابقة، وهي:

• الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما)، مع التجويد والتفسير ووجوه الإعراب، للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بشرط ألا يزيد سن المتسابق وقت الإعلان عن (٣٥) عامًا، وألا يكون قد سبق له الفوز بأي من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية في أي نسخة من نسخ المسابقة، ويكون اختبار وجوه الإعراب من كتاب "التبيان في إعراب القرآن" لأبي البقاء العكبري.

• الفرع الخامس (ذوو الهمم): حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما)، مع تفسير الجزء الثلاثين في ضوء كتاب "البيان على المنتخب" في تفسير القرآن الكريم، بشرط ألا يزيد سن المتسابق على (٢٥) عامًا، وألا يكون قد سبق له الفوز بأي من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية في أي نسخة من نسخ المسابقة.

• الفرع السادس (الأسرة القرآنية): حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما)، مع فهم معانيه وتعميق الوعي بخصائص القرآن الكريم ومقاصده، على ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنين للحفظ عن ثلاثة أفراد، وألا تكون الأسرة قد سبق لها الفوز بأي من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية الأصلية، ويكون الاختبار في علوم القرآن الكريم من كتاب "البرهان في علوم القرآن" للإمام بدر الدين الزركشي.

• الفرع السابع (القراءات القرآنية): ويشترط فيه إجادة القراءات السبع الصغرى من طريق الشاطبية مع توجيه هذه القراءات، على ألا يزيد سن المتسابق وقت الإعلان عن (٤٠) عامًا، وألا يكون قد سبق له الفوز بإحدى الجوائز المالية الأصلية في الفرع نفسه.

وأكدت وزارة الأوقاف أن أعمال التصفيات تتواصل غدًا الخميس، وتشمل:

• الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم)، مع التجويد والتفسير ومعرفة أسباب النزول، لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بشرط ألا يزيد سن المتقدم وقت الإعلان عن (٣٥) عامًا، وألا يكون قد سبق له الفوز بأي من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية في أي نسخة من نسخ المسابقة، ويكون اختبار أسباب النزول من كتاب "لباب النقول في أسباب النزول" للإمام جلال الدين السيوطي.

• الفرع الرابع (للناشئة): حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما)، مع تفسير الجزأين التاسع والعشرين والثلاثين في ضوء كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم، بشرط ألا يزيد سن المتسابق وقت الإعلان عن (١٤) عامًا.

وفي ختام فعاليات اليوم، أعربت وزارة الأوقاف عن خالص الدعوات بالتوفيق والسداد لجميع المتسابقين، وأن يبارك جهودهم في خدمة كتابه الكريم، وأن تكلل هذه المسابقة المباركة بالنجاح والتميز.