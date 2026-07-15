قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تبدأ 19 يوليو.. ننشر أماكن ومواعيد اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة
بعد انطلاق القافلة 235 إلى غزة.. كواليس أضخم تحرك إنساني للهلال الأحمر المصري
وفاء الدراويش يتجدد.. عصام عبد العال ونجوم الإسماعيلي يكرمون سعفان الصغير
محاولة سطو على منزل لامين يامال في برشلونة
طلب إحاطة بشأن استبعاد 850 ألف مواطن من الدعم التمويني
هل يفعلها الإنجليز؟.. المصريون يترقبون مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال
تبدأ 1 أغسطس.. تفاصيل بدء اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية
عيار 18 النهارده بـ5022 جنيها.. مفاجأة للمواطنين بشأن أسعار الذهب الفترة المقبلة
أمهات مصر: معظم امتحانات الثانوية العامة 2026 فوق مستوى الطالب المتوسط
وزير الزراعة: إنتاج مصر من اللحوم الحمراء يبلغ 600 ألف طن وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان
الكهرباء توقع عقد إنشاء خط نقل جهد 500 ك.ف لتفريغ قدرات طاقة الرياح بخليج السويس
5 فئات يحق لها صرف «تكافل».. و4 مخالفات توقف الدعم نهائيًا| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف: انطلاق التصفيات المؤهلة للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بمسجد الرحمة

الوقاف
الوقاف
إيمان طلعت

انطلقت اليوم الأربعاء الموافق ١٥ من يوليو ٢٠٢٦م، فعاليات التصفيات الشفوية المركزية المؤهلة للمسابقة العالمية الثالثة والثلاثين للقرآن الكريم، وذلك بمسجد الرحمة بجوار الوزارة القديمة بمنطقة باب اللوق، تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني، والدكتور أسامة فخري الجندي - رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم.

وشهدت فعاليات اليوم حضور الشيخ علي الدين أبو عوض - مدير عام شئون القرآن الكريم، وأعضاء الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف، حيث جرت التصفيات في عدد من فروع المسابقة، وهي:
• الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما)، مع التجويد والتفسير ووجوه الإعراب، للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بشرط ألا يزيد سن المتسابق وقت الإعلان عن (٣٥) عامًا، وألا يكون قد سبق له الفوز بأي من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية في أي نسخة من نسخ المسابقة، ويكون اختبار وجوه الإعراب من كتاب "التبيان في إعراب القرآن" لأبي البقاء العكبري.

• الفرع الخامس (ذوو الهمم): حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما)، مع تفسير الجزء الثلاثين في ضوء كتاب "البيان على المنتخب" في تفسير القرآن الكريم، بشرط ألا يزيد سن المتسابق على (٢٥) عامًا، وألا يكون قد سبق له الفوز بأي من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية في أي نسخة من نسخ المسابقة.

• الفرع السادس (الأسرة القرآنية): حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما)، مع فهم معانيه وتعميق الوعي بخصائص القرآن الكريم ومقاصده، على ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنين للحفظ عن ثلاثة أفراد، وألا تكون الأسرة قد سبق لها الفوز بأي من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية الأصلية، ويكون الاختبار في علوم القرآن الكريم من كتاب "البرهان في علوم القرآن" للإمام بدر الدين الزركشي.

• الفرع السابع (القراءات القرآنية): ويشترط فيه إجادة القراءات السبع الصغرى من طريق الشاطبية مع توجيه هذه القراءات، على ألا يزيد سن المتسابق وقت الإعلان عن (٤٠) عامًا، وألا يكون قد سبق له الفوز بإحدى الجوائز المالية الأصلية في الفرع نفسه.

وأكدت وزارة الأوقاف أن أعمال التصفيات تتواصل غدًا الخميس، وتشمل:
• الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم)، مع التجويد والتفسير ومعرفة أسباب النزول، لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بشرط ألا يزيد سن المتقدم وقت الإعلان عن (٣٥) عامًا، وألا يكون قد سبق له الفوز بأي من المراكز الأولى ذات الجوائز المالية في أي نسخة من نسخ المسابقة، ويكون اختبار أسباب النزول من كتاب "لباب النقول في أسباب النزول" للإمام جلال الدين السيوطي.

• الفرع الرابع (للناشئة): حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما)، مع تفسير الجزأين التاسع والعشرين والثلاثين في ضوء كتاب البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم، بشرط ألا يزيد سن المتسابق وقت الإعلان عن (١٤) عامًا.

وفي ختام فعاليات اليوم، أعربت وزارة الأوقاف عن خالص الدعوات بالتوفيق والسداد لجميع المتسابقين، وأن يبارك جهودهم في خدمة كتابه الكريم، وأن تكلل هذه المسابقة المباركة بالنجاح والتميز.

الأوقاف وزارة الأوقاف دولة التلاوة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الفتح

غضب وجنون في لندن .. من هو «إسماعيل الفتح» حكم مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال؟

غرق سفينة

مشاهد صادمة من مضيق هرمز .. غرق سفينة بعد تصادم وإنقاذ 23 من أفراد الطاقم

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

محمد هاني و تريزيجية

محمد هاني يُودّع تريزيجيه برسالة مؤثرة بعد رحيله عن الأهلي .. ماذا قال؟

زيزو

والد زيزو يحسم الجدل: لا إعارة ولا تخفيض عقده مع الأهلي

حكام مباراة الأرجنتين وإنجلترا

"ميسي لم يخسر معه أبدًا .. من هو إسماعيل الفتح حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا؟

بابلو فرانكو

بابلو فرانكو يقترب من تدريب الزمالك بعد إنجاز الدوري المغربي

وزير التربية والتعليم

مواصفات امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. 46 سؤالاً بـ 60 درجة

ترشيحاتنا

البطيخ

احذر.. طريقة شائعة في تناول البطيخ تعرضك للتسمم

خل التفاح

ماذا يحدث لجسمك عند شرب خل التفاح بالعسل على الريق؟

البيض

هل يمكن تناول البيض بعد استئصال المرارة ؟

بالصور

متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟.. التوقيت الصحيح يغير الطعم والقوام

متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟
متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟
متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟

إطلالة كاجوال.. نسرين آمين تستعرض رشاقتها

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

عادة تفعلها ملايين ربات البيوت.. هل غسل الأرز كثيرًا يقلل فوائده؟

عادة تفعلها ملايين ربات البيوت.. هل غسل الأرز كثيرًا يقلل فوائده؟
عادة تفعلها ملايين ربات البيوت.. هل غسل الأرز كثيرًا يقلل فوائده؟
عادة تفعلها ملايين ربات البيوت.. هل غسل الأرز كثيرًا يقلل فوائده؟

مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة

مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة
مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة
مدبولي يتفقد مصنعا لفرز وتعبئة وتصدير العنب بمحافظة البحيرة

فيديو

هل تسمع الثعابين الموسيقى؟

هل الصفير يجذب الثعابين؟... خبر صيادين يحسم الجدل..فيديو

كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس

لو طفلك شاف ثعبان.. اعرف تعلّمه يعمل إيه فورًا ..فيديو

ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب

لو بقالك فترة ماشوفتش ثعابين.. اعرف السبب الحقيقي؟.. صياد يجيب

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد