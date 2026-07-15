محاولة سطو على منزل لامين يامال في برشلونة

تعرض منزل لامين يامال، نجم منتخب إسبانيا، لمحاولة سطو خلال مشاركته في مباراة فرنسا ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم.

وخلال مشاركة اللاعب مع منتخب إسبانيا أمام فرنسا، تعرض منزله لمحاولة سطو، حيث حاول شخصان سلق الجدار الخارجي للمنزل مستغلين غياب اللاعب قبل أن ترصدهما عناصر الأمن المكلفة بحراسة العقار.

ونجح أفراد الأمن في التعامل مع المشتبه بهما قبل الدخول للمنزل لكن استطاعا الفرار وتم إخطار السلطات المختصة التي باشرت الإجراءات القانونية والتحقيق حول ملابسات الواقعة.

مباراة إنجلترا والأرجنتين

في سياق آخر، تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب أتلانتا الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين منتخبي إنجلترا والأرجنتين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم 2026، في لقاء يسعى خلاله كل منتخب لحجز مقعده في المباراة النهائية.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل عبر قناة beIN Sports MAX 1، الناقل الحصري لمنافسات البطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.