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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي: العلمين الجديدة مدينة للحياة على مدار العام وليست وجهة موسمية

مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
مصطفى مدبولي - رئيس الوزراء
محمود مطاوع

توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والعمرانية بمدينة العلمين الجديدة ومركز مارينا السياحي، وذلك عقب قيامه بجولة في عدد من مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني بمحافظات: المنوفية والجيزة والبحيرة.

ويرافق رئيس مجلس الوزراء في جولته المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، والدكتور المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، والمهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز القرى السياحية.

وتتضمن الجولة الميدانية لرئيس مجلس الوزراء في البداية تفقد بحيرات مارينا الجنوبية، ومشروع إسكان مارينا 8 المطلة على البُحيرة، بالإضافة لتفقد أعمال نفق الطريق الساحلي، ومنطقة  بوغاز م 24، وكذلك الممشي السياحي الرابط من مارينا 5 إلى مارينا 7.

وخلال جولته بمدينة العلمين الجديدة، سيتفقد رئيس الوزراء طريق البوليفار، وكمبوند مزارين، والمركز التكنولوجي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك منطقة الأبراج الشاطئية، والحي اللاتيني، بالإضافة إلى مشروع أبراج الداون تاون والبحيرات، وسيفتتح الدكتور مصطفى مدبولي كوبري C19، كما سيقوم بتفقد مركز المؤتمرات والمعارض الدولية بالمدينة التراثية.

وقال رئيس مجلس الوزراء: تأتي هذه الجولة الميدانية في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات القومية التي تنفذها الدولة، والوقوف على معدلات التنفيذ وموقف تسليم الوحدات للمواطنين، بما يعكس حجم الطفرة العمرانية التي تشهدها المدينة باعتبارها إحدى مدن الجيل الرابع، التي تمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية العمرانية المستدامة، وتعد إحدى الركائز الرئيسية لخطة الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن ما تشهده مدينة العلمين الجديدة اليوم يؤكد أننا أمام مدينة متكاملة بكل المقاييس، وليست مجرد مدينة ساحلية أو موسمية، بل مدينة للحياة على مدار العام، تضم جميع مقومات الاستقرار والمعيشة، بداية من السكن والجامعات والمدارس والخدمات التجارية والترفيهية، وصولًا إلى شبكات الطرق والمرافق التي نُفذت وفق أحدث المعايير.
كما تسعى الدولة حاليًا إلى استغلال الأراضي الواقعة جنوب الطريق الدولي الساحلي بأفضل صورة، من خلال إقامة مشروعات عمرانية متكاملة تجمع بين السياحة والترفيه والاستثمار العقاري.

من جانبها، أوضحت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن الدولة بدأت في تشييد مدينة العلمين الجديدة في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على مساحة تقارب 49 ألف فدان، بطول 14 كم على ساحل البحر المتوسط، وتم تنفيذ المرحلة الأولى منها بطول 7 كم، كما جرى تنفيذ أعمال على نحو 45% من إجمالي مساحة المدينة، شملت استكمال المرافق وتجهيز الأراضي لطرحها.
وأضافت الوزيرة: تضم المدينة 28 برجًا سكنيًا، ونحو 46 ألفًا و189 وحدة سكنية، بالإضافة إلى حوالي 2000 وحدة فندقية، ونعمل على زيادة هذا العدد خلال الفترة المقبلة، من خلال مشروعات جديدة تستوعب حجم الإقبال المتزايد على المدينة، لافتة إلى أن المشروعات السكنية متنوعة وتناسب مختلف شرائح المجتمع.

كما لفتت المهندسة/ راندة المنشاوي إلى أن مدينة العلمين الجديدة تضم حاليا 3 جامعات تعمل على مدار العام، وتتمثل في: جامعة العلمين الدولية، وجامعة كيان، بالإضافة إلى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، التي تضم مستشفى كلية الطب، والتي تعمل على مدار العام لخدمة أهالي المنطقة والتجمعات البدوية.

رئيس الوزراء العلمين الجديدة مارينا جهاز القرى السياحية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

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