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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد شاكر يكشف تفاصيل أزمته مع مصطفى كامل: ابني اتأذى وحكموا عليّ من فيديو دقيقة

مصطفي كامل
مصطفي كامل
يمنى عبد الظاهر

كشف العازف أحمد شاكر عن تفاصيل أزمته الأخيرة مع الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، مؤكدًا أنه تعرض لهجوم واسع بعد تداول مقطع فيديو قصير، دون الاطلاع على تفاصيل الواقعة كاملة.

وقال أحمد شاكر، في فيديو نشره عبر حسابه على موقع «فيس بوك»، إنه فوجئ بانتقادات كثيرة استندت إلى مقطع لا تتجاوز مدته دقيقة، رغم أن الفيديو الكامل للواقعة كان أطول بكثير، مضيفًا: «حكمتوا عليا من فيديو دقيقة، ومتعرّفوش إيه اللي حصل في الفيديو اللي كان ساعة».

وأوضح أن أكثر ما آلمه هو تأثر نجله البالغ من العمر 6 سنوات بما حدث، بعدما سأله عن الشخص الذي يهاجمه، قائلًا: «قلبي واجعني لما لقيت ابني بيقولي مين الراجل اللي بيشتمك ده، وحسيت إني صغرت في نظره».

وأضاف شاكر أنه اضطر للرد والدفاع عن نفسه رغم النصائح التي تلقاها بعدم القيام بذلك، مؤكدًا أنه فضّل تحمل الانتقادات حفاظًا على كرامته أمام أسرته، قائلاً: «ضحيت بسمعتي وبنفسي، وأصحابي قالولي هتهين نفسك، لكن ابني اتأذى قدامي، وكل محافظة الشرقية شافت اللي حصل».

وأشار إلى أن مصطفى كامل أبلغه بإحالته إلى التحقيق، موضحًا أنه قال له: «هحولك للتحقيق، إنت بتشتغل وبتكسب وزمايلك مبيشتغلوش»، مؤكدًا أنه ينتظر انتهاء الإجراءات لإظهار حقيقة ما جرى.

مصطفى كامل يوضح ملابسات الفيديو المتداول ويؤكد: التصريحات اجتزئت من سياقها ولا علاقة لها بأبناء الشرقية

وفي وقت سابق، أصدر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بيانا رسميا رد فيه على الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية؛ بسبب مقطع فيديو متداول نسبت إليه خلاله تصريحات اعتبرها البعض مسيئة لأبناء محافظة الشرقية.

وأكد مصطفى كامل أن الفيديو المتداول يعود إلى أربع سنوات، وتم تصويره خلسة خلال جلسة تحقيق نقابية عام 2022، مشيرا إلى أن المقطع جرى اجتزاؤه من سياقه وتحريف مضمونه، ما أدى إلى فهم مغاير تماما للحقيقة.

وأوضح نقيب الموسيقيين أن الحديث كان يخص شأنا نقابيا بحتا، ولا علاقة له بمحافظة الشرقية أو أبنائها، مؤكدا أن المحافظة لها مكانة كبيرة لديه، ووصفها بأنها أرض مصرية عريقة أنجبت وما زالت تنجب قامات وطنية خالدة تركت بصمات مضيئة في تاريخ الوطن.
 

العازف أحمد شاكر مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية تعرض لهجوم اخبار مصطفي كامل

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