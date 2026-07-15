أحمد السقا وياسمين عبد العزيز يحتفلان بفيلم «خلي بالك من نفسك».. صور

احتفل النجمان أحمد السقا وياسمين عبد العزيز بالعرض الخاص لفيلم "خلي بالك من نفسك" في الكويت، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من محبيهما الذين حرصوا على استقبال أبطال العمل والتقاط الصور التذكارية معهم، في أجواء اتسمت بالحماس قبل انطلاق عرض الفيلم.

وخلال اللقاء مع الجمهور، أشاد أحمد السقا بالمجهود الذي بذلته ياسمين عبد العزيز في الفيلم، مؤكدا أنها قدمت أداء مميزا واستثنائيا، وقال إن كل منهما بذل أقصى ما لديه من أجل خروج العمل بأفضل صورة، معتبرا أن النجاح في النهاية هو توفيق من الله ثم ثمرة تعاون جميع فريق العمل.

ياسمين عبد العزيز تتحدث عن شخصيتها

من جانبها، تحدثت ياسمين عبد العزيز عن طبيعة الشخصيات التي يقدمها الثنائي في الفيلم، مشيرة إلى أن العمل يحمل مفاجأة للجمهور، حيث تبادلا الأدوار المعتادة، إذ يقدم أحمد السقا الجانب الكوميدي بشكل أكبر، بينما تخوض هي العديد من مشاهد الأكشن، في تجربة مختلفة عما اعتاده الجمهور منهما.

وشهد اللقاء موقفا طريفا عندما سألت إحدى الحاضرات ياسمين عبد العزيز عن سر جمالها، لترد الفنانة مازحة وسط ضحكات الحضور: "أنا سينجل"، وهو التعليق الذي لاقى تفاعلا واسعا من الجمهور داخل القاعة.

وتدور أحداث فيلم "خلي بالك من نفسك" في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن والتشويق، حيث يجسد أحمد السقا شخصية مذيع يقدم نصائح عاطفية عبر برنامج إذاعي، قبل أن تنقلب حياته رأسا على عقب بعد دخوله في سلسلة من المواقف غير المتوقعة التي تقوده إلى العديد من المفاجآت.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب أحمد السقا وياسمين عبد العزيز كل من لبلبة، ومحمد رضوان، ومصطفى أبو سريع، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف. الفيلم من تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد شاركت في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل "وننسى اللي كان"، والذي حقق حضورا جماهيريا لافتا، وواصلت من خلاله نجاحاتها في الدراما التلفزيونية، قبل أن تعود إلى جمهورها سينمائيا عبر فيلم "خلي بالك من نفسك" الذي يجمعها مجددا بأحمد السقا في تجربة مختلفة تمزج بين الكوميديا والأكشن.