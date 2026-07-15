قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ بورسعيد يبحث آليات تعزيز النشاط الاستثماري مع رئيس الغرفة التجارية
يشمل بحيرات على مساحة ١٩٥ فدانا.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع مارينا ٨
زوجة نتنياهو تطالب دولة الاحتلال بتوفير الحماية الأمنية لها لمدة 5 سنوات
استمرت 90 دقيقة.. أمريكا تعلن الإنتهاء من ضربات جديدة ضد جزيرة طنب الكبرى
على هامش زيارته للعلمين الجديدة.. رئيس الوزراء يتفقد مشروع نفق مارينا 8
قبل مباراة إنجلترا والأرجنتين المرتقبة.. تعرف على تاريخ المواجهات
رسميا.. حفظ شكوى زيزو ضد الزمالك
الحرس الثوري يعلن إيقاف سفينتين في مضيق هرمز خلال 24 ساعة
حفظ شكوى زيزو ضد نادي الزمالك | تفاصيل
%80 من البن مغشوش.. مفاجأة صادمة لعشاق القهوة
إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تعلن مفاجأة بالموعد
تجديد حبس مطرب المهرجانات مجدي شطة لاتهامه بالاتجار في مخدر الآيس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أحمد السقا وياسمين عبد العزيز يحتفلان بفيلم «خلي بالك من نفسك».. صور

أحمد السقا وياسمين عبد العزيز
أحمد السقا وياسمين عبد العزيز
أحمد إبراهيم

احتفل النجمان أحمد السقا وياسمين عبد العزيز بالعرض الخاص لفيلم "خلي بالك من نفسك" في الكويت، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من محبيهما الذين حرصوا على استقبال أبطال العمل والتقاط الصور التذكارية معهم، في أجواء اتسمت بالحماس قبل انطلاق عرض الفيلم.

وخلال اللقاء مع الجمهور، أشاد أحمد السقا بالمجهود الذي بذلته ياسمين عبد العزيز في الفيلم، مؤكدا أنها قدمت أداء مميزا واستثنائيا، وقال إن كل منهما بذل أقصى ما لديه من أجل خروج العمل بأفضل صورة، معتبرا أن النجاح في النهاية هو توفيق من الله ثم ثمرة تعاون جميع فريق العمل.

ياسمين عبد العزيز تتحدث عن شخصيتها 

من جانبها، تحدثت ياسمين عبد العزيز عن طبيعة الشخصيات التي يقدمها الثنائي في الفيلم، مشيرة إلى أن العمل يحمل مفاجأة للجمهور، حيث تبادلا الأدوار المعتادة، إذ يقدم أحمد السقا الجانب الكوميدي بشكل أكبر، بينما تخوض هي العديد من مشاهد الأكشن، في تجربة مختلفة عما اعتاده الجمهور منهما.

وشهد اللقاء موقفا طريفا عندما سألت إحدى الحاضرات ياسمين عبد العزيز عن سر جمالها، لترد الفنانة مازحة وسط ضحكات الحضور: "أنا سينجل"، وهو التعليق الذي لاقى تفاعلا واسعا من الجمهور داخل القاعة.

وتدور أحداث فيلم "خلي بالك من نفسك" في إطار يجمع بين الكوميديا والأكشن والتشويق، حيث يجسد أحمد السقا شخصية مذيع يقدم نصائح عاطفية عبر برنامج إذاعي، قبل أن تنقلب حياته رأسا على عقب بعد دخوله في سلسلة من المواقف غير المتوقعة التي تقوده إلى العديد من المفاجآت.

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب أحمد السقا وياسمين عبد العزيز كل من لبلبة، ومحمد رضوان، ومصطفى أبو سريع، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف. الفيلم من تأليف شريف الليثي وإخراج معتز التوني.

وكانت ياسمين عبد العزيز قد شاركت في موسم دراما رمضان 2026 من خلال مسلسل "وننسى اللي كان"، والذي حقق حضورا جماهيريا لافتا، وواصلت من خلاله نجاحاتها في الدراما التلفزيونية، قبل أن تعود إلى جمهورها سينمائيا عبر فيلم "خلي بالك من نفسك" الذي يجمعها مجددا بأحمد السقا في تجربة مختلفة تمزج بين الكوميديا والأكشن.

أحمد السقا الفنان أحمد السقا ياسمين عبد العزيز الفنانة ياسمين عبد العزيز فيلم خلي بالك من نفسك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الفتح

غضب وجنون في لندن .. من هو «إسماعيل الفتح» حكم مباراة إنجلترا والأرجنتين في نصف نهائي المونديال؟

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن الآن.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

وزير التربية والتعليم

مواصفات امتحان الأحياء ثانوية عامة 2026 .. 46 سؤالاً بـ 60 درجة

زيزو

والد زيزو يحسم الجدل: لا إعارة ولا تخفيض عقده مع الأهلي

حكام مباراة الأرجنتين وإنجلترا

"ميسي لم يخسر معه أبدًا .. من هو إسماعيل الفتح حكم مباراة الأرجنتين وإنجلترا؟

طلاب

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2026.. التعليم تعلن مفاجأة بالموعد

بابلو فرانكو

بابلو فرانكو يقترب من تدريب الزمالك بعد إنجاز الدوري المغربي

شوبير- مصطفى شوبير - ميدو

ميدو يُفاجئ مصطفى شوبير: أتمنى رؤيتك في ريال مدريد أو برشلونة

ترشيحاتنا

فضل شاكر

المحكمة العسكرية في لبنان ترفع قرار منع السفر عن فضل شاكر.. تفاصيل

وليد عوني مع محمد رياض

وليد عوني مخرجًا لحفل افتتاح الدورة التاسعة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري

فيلم الفانتازيا 1The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum

بدء تصوير الجزء الجديد من سلسلة "سيد الخواتم" في نيوزيلندا

بالصور

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر
7 أخطاء عند تشغيل المكيف ترفع فاتورة الكهرباء دون أن تشعر

أحمد السقا وياسمين عبد العزيز يحتفلان بفيلم «خلي بالك من نفسك».. صور

أحمد السقا وياسمين عبد العزيز
أحمد السقا وياسمين عبد العزيز
أحمد السقا وياسمين عبد العزيز

متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟.. التوقيت الصحيح يغير الطعم والقوام

متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟
متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟
متى تضيفين الملح أثناء الطبخ؟

إطلالة كاجوال.. نسرين آمين تستعرض رشاقتها

نسرين آمين
نسرين آمين
نسرين آمين

فيديو

هل تسمع الثعابين الموسيقى؟

هل الصفير يجذب الثعابين؟... خبر صيادين يحسم الجدل..فيديو

كيف تحمي أطفالك من الثعابين؟.. سمير كوبرا يطالب بنشر التوعية في المدارس

لو طفلك شاف ثعبان.. اعرف تعلّمه يعمل إيه فورًا ..فيديو

ليه الثعابين بتختفي في الشتاء وتظهر فجأة في الصيف؟.. صياد تعابين يجيب

لو بقالك فترة ماشوفتش ثعابين.. اعرف السبب الحقيقي؟.. صياد يجيب

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟.. سمير كوبرا يحسم الجدل

تعليق الشيح في المنزل يطرد الثعابين؟ .. سمير كوبرا يحسم الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد البدوي سالم - أستاذ العقيدة والفلسفة المساعد في جامعة الأزهر

د. أحمد البدوي سالم يكتب: الفلسفة الأم التي عقها أبناؤها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تجارة النقرات وتطبيع الدناءة الاجتماعية

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: فاقد الشيء... قد يكون أصدق من يمنحه

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: مدارس وجامعات تكنولوجية.. الكم موجود بس فين الكيف؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

المزيد