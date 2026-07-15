للمرة الثانية.. قصة رضا البحراوي مع الاعتزال

أعلن المطرب الشعبي رضا البحراوي عزمه اعتزال الغناء للمرة الثانية، من خلال رسالة قصيرة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، تاركًا جمهوره في حالة من الحيرة والترقب، بعدما اكتفى بالإعلان عن قراره دون الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بأسبابه أو موعد تنفيذه.

اعتزال رضا البحراوي

وأعاد المطرب الشعبي رضا البحراوي فتح باب الجدل حول مستقبله الفني، بعدما أعلن للمرة الثانية نيته اعتزال الغناء، في خطوة أثارت تساؤلات واسعة بين جمهوره ومحبيه، خاصة أنه لم يكشف عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار أو ما إذا كان ينوي تنفيذه بشكل نهائي.

ونشر البحراوي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورًا مقتضبًا كتب فيه: "إن شاء الله هعلن اعتزالي"، وهو ما سرعان ما انتشر بين متابعيه، الذين تفاعلوا مع كلماته بشكل كبير، معبرين عن دهشتهم ومطالبين إياه بالتراجع عن الفكرة، أو على الأقل توضيح حقيقة ما يقصده من هذا الإعلان المفاجئ.

اعتزال رضا البحراوي المرة الأولى

وأثار المنشور العديد من التكهنات، إذ لم يحدد رضا البحراوي ما إذا كان يقصد اعتزال الغناء بصورة نهائية، أم أن الأمر يتعلق بظروف خاصة يمر بها خلال الفترة الحالية، وهو ما جعل الباب مفتوحًا أمام التأويلات، في انتظار أي توضيح رسمي منه خلال الأيام المقبلة.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يلمح فيها البحراوي إلى الابتعاد عن الساحة الفنية، إذ سبق أن أعلن رغبته في الاعتزال قبل ذلك، قبل أن يعود ويواصل نشاطه الفني بشكل طبيعي، وهو ما دفع عددًا من متابعيه إلى الاعتقاد بأن الأمر قد يكون مجرد رد فعل على ضغوط أو ظروف يمر بها في الوقت الحالي.

وخلال الفترة الماضية، حرص رضا البحراوي على نفي ما تردد بشأن وجود خلافات بينه وبين عدد من نجوم الأغنية الشعبية، وعلى رأسهم محمود الليثي وحمادة الأسمر، مؤكدًا أن العلاقة التي تجمعهم قائمة على الاحترام والمودة، وأن ما يتم تداوله عبر بعض الصفحات لا يمت للحقيقة بصلة.

كما وجه البحراوي في وقت سابق رسالة إلى جمهوره تحدث فيها عن النجاح وما يصاحبه من انتقادات، مؤكدًا أن أي شخص يحقق نجاحًا لا بد أن يواجه محاولات للتقليل من إنجازاته أو التشكيك فيما يقدمه، لكنه شدد على أن تلك الانتقادات لن تمنعه من الاستمرار في مشواره الفني أو السعي للحفاظ على مكانته لدى جمهوره.