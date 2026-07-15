في ذكرى ميلاده.. أبرز أعمال ثروت أباظة بالسينما

تحل اليوم، الأربعاء، ذكرى ميلاد الكاتب والروائي "ثروت أباظة"، والذى ولد بالقاهرة في 15 يوليو 1927، واسمه بالكامل هو "محمد ثروت إبراهيم دسوقي أباظة"، وهو ينتمي إلى عائلة مصرية عريقة وهي عائلة "أباظة"، ووالده هو الاديب "دسوقي أباظة" وعمه هو الشاعر "عزيز أباظة"، التحق “ثروت أباظة" بكلية الحقوق جامعة الملك فؤاد الأول وحصل على الليسانس في 1950.

بدايته الأدبية

كان محبًا للقراءة منذ الصغر، وبالتحديد عندما أهداه والده مجموعة من الكتب للعديد من الكتاب مثل كامل الكيلاني، طه حسين، توفيق الحكيم، عباس العقاد وأحمد شوقي.

وفي سن 16 عاما بدأ حياته الأدبية، وكانت بدايته كتابة القصص القصيرة وأيضا كتابة التمثيلات الإذاعية، وبعدها قرر الاتجاه إلى كتابة الرواية، وله رصيد كبير من الأعمال، فألف "ثروت أباظة" أكثر من أربعين قصة قصيرة وأربعين تمثيلية إذاعية وأكثر من سبعة وعشرين رواية.

في سن السادسة عشرة، حيث اتجه إلى كتابة القصة القصيرة والتمثيلية الإذاعية، ثم اتجه إلى كتابة الرواية، وألف ثروت أباظة أكثر من أربعين تمثيلية إذاعية وأربعين قصة قصيرة وسبعة وعشرين رواية طويلة، وله أعمال كثيره ومتنوعة أيضا في الأدب المسرحي، بالإضافة إلى رصيد كبير من البحوث الأدبية وأيضا ترجمة العديد من الأعمال.

أبرز أعماله الأدبية

شيء من الخوف

فيلم "شيء من الخوف" من إنتاج عام 1969، ويعد من أهم أفلام السينما المصرية، حيث أثارث قصة الفيلم جدلا واسعا، وذلك لقول بعض المقربين من الرئيس الراحل "جمال عبد الناصر" إنها تعكس فترة حكمه.

وتدور أحداث الفيلم حول “عتريس” الذي تتبدل شخصيته البريئة لتصبح صورة طبق الأصل من شخصية جده القاسية، ويقع في غرام “فؤادة” منذ الصغر لكنها ترفضه وبشدة.

الفيلم من بطولة شادية، ومحمود مرسي، ويحيى شاهين، ومن تأليف ثروت أباظة ومن إخراج حسين كمال.

ثم تشرق الشمس

الفيلم من إنتاج عام 1971، وتدور أحداث الفيلم حول شقيقين يخسر والدهما كل ثروته ويصبحوا فقراء، ويقعوا في غرام ابنتي عمهم الثري.

الفيلم من بطولة رشدى أباظة، ونجلاء فتحي، ونور الشريف، وسهير رمزي، ومن تأليف ثروت أباظة، ومن إخراج أحمد ضياء الدين.

أمواج بلا شاطئ

الفيلم من إنتاج عام 1976، وتدور أحداثه حول “نادر”، الشاب الوسيم الذي يكتشف علاقة عاطفية بين والدته وصديق والده الراحل الذي يتولى إدارة شركتهم بعد رحيل أبيه، فتعصف هذه العلاقة بتفكيره ويحاول الانتقام من والدته بإقامة علاقة مع عاهرة (ميمي).

الفيلم بطولة شادية، وحسين فهمي، ومحمود مرسى وعادل أدهم، ومن تأليف ثروت أباظة، ومن إخراج أشرف فهمي.

جذور في الهواء

الفيلم من إنتاج عام 1986، وتدور أحداثه حول أيمن ربيع، صحفي يتم اعتقاله بسبب مقالاته السياسية، ثم تقوم زوجة مسئول كبير بإقناع حبيبته (تحية) بمقابلة مسئول مرموق في الدولة ليتم الإفراج عن حبيبها (أيمن).

الفيلم من بطولة نور الشريف، وبوسي، ومريم فخر الدين، وحسين الشربيني، ومن تأليف ثروت أباظة، ومن إخراج يحيى العلمي.

وفاة ثروت أباظة

توفي الأديب ثروت أباظة في 17 مارس 2002 عن عمر ناهز 74 عاما.