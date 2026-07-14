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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«خلي بالك من نفسك» يطرح السؤال: هل تعيد ياسمين عبد العزيز أمجادها في شباك التذاكر؟

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
أحمد البهى
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أيام قليلة تفصلنا عن عرض فيلم "خلي بالك من نفسك"، الذي تعود من خلاله ياسمين عبد العزيز إلى شاشة السينما بعد غياب استمر لسنوات، ركزت خلالها على الدراما التليفزيونية، لتنجح فى مكانها وسط أهم نجوم الشاشة الصغيرة في مصر.

وتُعد ياسمين عبد العزيز واحدة من أبرز النجمات اللاتي حققن نجاحًا لافتًا في السينما، إذ كانت الفنانة الوحيدة التي نافست نجوم الصف الأول من الرجال على شباك التذاكر، في وقت كانت فيه البطولة السينمائية تسيطر عليها الأسماء الرجالية، وذلك خلال الفترة من 2006 إلى 2018.

ونجحت في ترسيخ مكانتها كـ"نجمة شباك"، بعدما تراجع هذا اللقب منذ نهاية عصر نادية الجندي ونبيلة عبيد، وأصبح مرتبطًا في الأغلب بالفنانين الرجال.

وفي فيلمها الجديد، تخوض ياسمين عبد العزيز تحديًا جديدًا، إذ تعود إلى المنافسة السينمائية بعد سنوات من الغياب، وسط ترقب كبير من الجمهور وصناع السينما لمعرفة ما إذا كانت ستنجح في استعادة بريقها وتحقيق إيرادات قوية كما اعتادت في الماضي، أم أن تغير ذائقة الجمهور ومرور السنوات وظهور جيل جديد هو من أصبح يتردد علي دور العرض السينمائي سيجعل المنافسة أكثر صعوبة ، وينتهي زمن ياسمين عبد العزيز كما حدث من فنانات آخريات فيما يخص شباك التذاكر بالسينما.

وفي السطور التالية، نستعرض إيرادات أفلام ياسمين عبد العزيز على مدار السنوات الماضية:

  • فيلم "حاحا وتفاحة" (2006): حقق نحو 9.5 مليون جنيه.
  • فيلم "الدادة دودي" (2008): حقق نحو 14 مليون جنيه.
  • فيلم "الثلاثة يشتغلونها" (2010): حقق نحو 12 مليون جنيه.
  • فيلم "الآنسة مامي" (2012): حقق نحو 15 مليون جنيه.
  • فيلم "جوازة ميري" (2014): حقق نحو 12 مليون جنيه.
  • فيلم "أبو شنب" (2016): حقق نحو 19 مليون جنيه.
  • فيلم "الأبلة طمطم" (2018): حقق نحو 10 ملايين جنيه.
فيلم خلي بالك من نفسك خلي بالك من نفسك ياسمين عبد العزيز

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