بطولة سهر الصايغ.. عودة التحضير لمسلسل إعلام وراثة

تعود الفنانة سهر الصايغ، للتحضير لمسلسل “إعلام وراثة” ، وذلك بعد تحديد موعد لانطلاق تصوير العمل فى يوليو الحالي.

تفاصيل مسلسل إعلام وراثة

ويُعد مسلسل “إعلام وراثة”، من الأعمال الاجتماعية المشوقة، حيث يناقش قضية شائكة تتعلق بالصراعات العائلية الناتجة عن الميراث، مستلهمًا أحداثه من قصص واقعية، إذ تتصاعد الخلافات بين أفراد الأسرة لتتحول إلى أزمات حادة تكشف العديد من الأسرار والخفايا، في إطار درامي مليء بالإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل إعلام وراثة

العمل من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم سهر الصايغ وعمرو عبد الجليل، من تأليف كريم سرور، وإخراج حسن صالح، ويُتوقع أن يحظى بمتابعة واسعة نظرًا لطبيعة موضوعه القريب من واقع الكثير من الأسر.