محمد إمام يمازح عمرو أديب على الهواء: إحنا نيجي إيه جنبك؟

شهدت حلقة الفنان محمد إمام مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» على قناة «MBC مصر» أجواءً من المرح، خلال حديثهما عن أجور الفنانين وكيفية التعامل مع العائد المادي من أعمالهم.

وخلال الحوار، سأل عمرو أديب محمد إمام عن أجره وفكرة تصدر قائمة الأعلى أجرًا، ليرد إمام: «الأجر بيختلف، وأنا لو ركزت مع حد تاني مش هشتغل».

وعندما سأله أديب: «بتعمل إيه بفلوسك؟»، رد إمام مازحًا: «فلوسي أنا بتبسط بيها لأن عندي عيال، لكن أنت بتعمل إيه بفلوسك يا عمرو؟ إحنا نيجي إيه جنبك يا عمرو»، في تعليق أثار ضحك الحضور.



وتحدث إمام عن فوائد التمثيل قائلًا: «والحمد لله الشغل نعمة من ربنا، والتمثيل هو أكل عيشنا، وحب الناس حاجة كبيرة جدًا».

وخلال الحلقة قال محمد إمام: «أنا مش باهتم بفكرة الأعلى أجرًا، ومعرفش غيرى بياخد كام، واشتغلت فترة وحصلت على أجر بسيط وبعدها بفترة أجرى نزل، ورجع طلع تانى بعد ما قدمت حجيم فى الهند، وأنا مركز مع نفسى وسؤال الأجور دا المفروض يتسأل للمنتجين».

وتابع: «وقصة المنتج اللى يدفع 10 أو 20 مليون، هايكسب من الممثل 70 مليون، وأنا عشان كدا مش بهتم غيرى بياخد كام، وإحنا عندنا نجوم كتير جدًا بس لو ركزت مع غيرى مش هشتغل، وعمومًا محدش بياخد أعلى منيّ إلا عادل إمام، ومع ذلك معتقدش إن أبويا طلع قال أنا أعلى أجر».