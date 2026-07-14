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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رفضت أكون سلعة.. استغاثة من فتاة بالغربية: تعرضت للطرد بعد رفضي الزواج مقابل المال

فتاة تُدعى ندى زايد تثتغيث
فتاة تُدعى ندى زايد تثتغيث
علا محمد
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أثارت فتاة تُدعى ندى زايد تبلغ من العمر 20 عامًا، تقيم بمحافظة الغربية، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد استغاثتها من أسرتها بمحاولة إجبارها على الزواج من رجليين خليجيين مقابل مبلغ مالي، مؤكدة أنها تعرضت للطرد من منزل الأسرة والاعتداء عليها بعد رفضها إتمام الزواج.

وقالت الفتاة عبر حسابها على فيسبوك ،إن والدها أخبرها في البداية بتقدم عريس خليجي لخطبتها، وأكد لها أنه يبلغ من العمر 32 عامًا، وأنه سيكتب الشقة باسمها، إلا أنها فوجئت عند حضوره إلى المنزل بأنه يبلغ من العمر 57 عامًا ولديه 6 أبناء.

وأضافت أنها طلبت مقابلة العريس قبل الموافقة، إلا أن أسرتها رفضت، وأبلغتها بأنه يرغب أولًا في رؤية صورتها، وبعد موافقته حضر إلى منزل الأسرة برفقة أشقائه لإتمام إجراءات التعارف.

واكدت : اتفاجئت إنه مُسن وعنده 57 سنة وعنده 6 عيال، وقاعد مش شايفني أصلًا، فضلت أعيط وأقولهم إنتوا بتبعوني.

وادعت الفتاة أن والدها أخبرها بأن قيمة الزواج ستصل إلى 600 ألف جنيه، قائلًا لها: أي واحدة تتمنى تتباع بـ100، إنتِ هتتباعي بـ600 ألف جنيه.


وأوضحت أنها رفضت إتمام الزواج بسبب فارق السن الكبير، مؤكدة أن والدها حاول بعد ذلك إقناعها بالزواج من رجل خليجي آخر يبلغ من العمر 45 عامًا قائلًا: لو مش عجبك اللي فات شوفي ده يمكن يعجبك.. لكنها رفضت أيضًا، قائلة: "أنا عندي 20 سنة، عايزين يدفنوني بالحياة".

و اتهمت الفتاة أشقاءها بمحاولة الضغط عليها لإقناعها بالموافقة، مؤكدة أنها تعرضت للضرب والطرد من منزل الأسرة عقب تمسكها برفض الزواج.

وحتي الان لم يظهر أي تعليق من أسرة الفتاة بشأن ما ورد في روايتها، وتبقى هذه الاتهامات في إطار أقوالها لحين صدور رد من الطرف الآخر أو اتخاذ الجهات المختصة ما يلزم من إجراءات.

ندى زايد فتاة تُدعى ندى زايد محافظة الغربية مواقع التواصل الاجتماعي بمحافظة الغربية

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