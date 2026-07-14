السيطرة على حريق داخل مبنى الوحدة المحلية بقرية عرب العليقات في الخانكة دون إصابات

شهدت الوحدة المحلية بقرية عرب العليقات التابعة لمركز ومدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، اليوم، اندلاع حريق داخل عدد من المكاتب الإدارية، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية، فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى باقي أجزاء المبنى.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل مبنى الوحدة المحلية بقرية عرب العليقات.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية، بإشراف اللواء هيثم شحاتة مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إلى موقع البلاغ، حيث تبين من المعاينة الأولية اندلاع الحريق داخل الإدارة الهندسية، وقسمي شؤون العاملين وتحصيل الإيرادات.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده، مع تنفيذ عمليات التبريد اللازمة لمنع تجدد اشتعال النيران، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكلفت الأجهزة الأمنية فريق البحث الجنائي، بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، بسرعة إجراء التحريات اللازمة لبيان أسباب الحريق وملابساته، فيما جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.