رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يتفقد تصحيح أوراق إجابات الشهادة الثانوية.. صور

تفقد الشيخ مجدي أتى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، مركز تصحيح أوراق إجابات الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك في ثاني أيام أعمال تصحيح الدور الأول للعام الدراسي 2025/2026، للاطمئنان على انتظام سير العمل والالتزام بالضوابط المنظمة لأعمال التصحيح.



وأوضح رئيس الإدارة المركزية أن المنطقة بدأت منذ يوم السبت الماضي في تنفيذ التجهيزات النهائية داخل مراكز التصحيح، والتي شملت إعداد اللجان وتجهيز مقار العمل، واستكمال جميع الترتيبات التنظيمية والإدارية، بما يضمن توفير بيئة عمل مناسبة للمصححين، تساعدهم على أداء مهامهم في أجواء تتسم بالهدوء والالتزام.

وأكد الشيخ مجدي أتى، أنه وجَّه رؤساء مراكز التصحيح بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال التصحيح، وأنها تمثل مرحلة مفصلية في منظومة الامتحانات.

وشدد على ضرورة الالتزام بالدقة والحياد والأمانة في تقدير الدرجات، وعدم إغفال أي جزئية يستحق عليها الطالب درجات، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا، في إطار توجيهات الأزهر الشريف بتحقيق أعلى معايير الجودة والانضباط، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

يذكر أن أعمال تصحيح أوراق إجابات الشهادة الثانوية الأزهرية تجرى هذا العام من خلال 16 مركزًا للتصحيح بمشاركة 20 ألف مصحح ومقدر للدرجات، وتشمل مراكز التصحيح محافظات: القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، البحيرة، الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر، وسط متابعة مستمرة لضمان انتظام العمل والالتزام بالضوابط المقررة.