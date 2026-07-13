تشييع جثمان أمين الشرطة الشهيد محمود أحمد ضحية حريق منشأة ناصر بمسقط رأسه بالقليوبية

شيع المئات من أهالي محافظة القليوبية، مساء أمس، جثمان الشهيد أمين الشرطة محمود أحمد، الذي توفي متأثر بإصابته البالغة التي تعرض لها أثناء مشاركته في أعمال إخماد حريق منشأة ناصر بالقاهرة، وذلك في جنازة مهيبة تقدمها عدد من القيادات الأمنية، إلى جانب أفراد أسرته وزملائه، وسط حالة من الحزن الشديد.



وانطلقت مراسم تشييع الجثمان من المسجد عقب أداء صلاة الجنازة، حيث حرص المشيعون على توديع الشهيد بالدعاء، مؤكدين اعتزازهم بما قدمه من تضحيات خلال أداء واجبه في حماية المواطنين ومواجهة الحريق.

وكان أمين الشرطة قد نقل إلى مستشفى الشرطة لتلقي العلاج عقب إصابته في الحريق، وظل يتلقى الرعاية الطبية داخل غرفة العناية المركزة لعدة أيام، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثر بإصابته.