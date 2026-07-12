محافظ القليوبية يتفقد مبنى الأمومة والطفولة بقرية طحانوب لدعم الرعاية الاجتماعية وتمكين المرأة

واصل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولته الميدانية بمركز شبين القناطر، بتفقد مبنى الأمومة والطفولة بقرية طحانوب، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، في إطار مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وتفقد المحافظ أقسام المبنى، الذي تتولى تشغيله جمعية ثمات للتنمية والتكافل الاجتماعي، حيث يضم دار حضانة لرعاية الأطفال، إلى جانب مركز للأسر المنتجة يقدم برامج تدريب وتأهيل مهني تستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا، وتنمية مهارات السيدات والفتيات، وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

واستمع محافظ القليوبية إلى شرح حول الخدمات والأنشطة التي يقدمها المبنى، مؤكدًا أهمية تعظيم الاستفادة من إمكاناته والتوسع في البرامج التدريبية والأنشطة التنموية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر، ويعزز دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسي في تحقيق التنمية.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية وتمكين المرأة، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لا تقتصر على تطوير البنية التحتية، وإنما تمتد إلى تنمية الإنسان، ودعم المرأة، ورعاية الطفل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر داخل قرى الريف المصري.

ووجه المحافظ باستمرار تطوير الخدمات داخل المبنى، والتوسع في برامج التدريب والإنتاج، بما يوفر فرص عمل للأسر ويرفع مستوى المعيشة، مع تعزيز التعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، لضمان تقديم خدمات اجتماعية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.