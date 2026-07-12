قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يشكر فرجاني ساسي بعد تسوية مستحقاته المالية
عضو بالعمل الأهلي الفلسطيني: تقنين دخول المساعدات لقطاع غزة يعكس استمرار تعنت الإحتلال
تصل لـ 90% | حزمة خصومات وإعفاءات من الغرامات وتيسيرات في المدن الجديدة
ترامب : مضيق هرمز سيظل مفتوحا أمام الملاحة التجارية
إنفانتينو يفجر مفاجأة بشأن كأس العالم 2030.. فيفا يدرس رفع عدد المنتخبات إلى 64
رسميًا في الأرجنتين.. منع تسمية المواليد الجُدد باسم ميسي
قيادي بمستقبل وطن: تكريم الرئيس السيسي للمنتخب الوطني رسالة تقدير لكل من يرفع اسم مصر
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الاستعداد لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من "حياة كريمة"
إيران تعلن توقف الحركة تماما في مضيق هرمز
توبا بويوكستون تثير الجدل بتصريحات عن تغطية الشعر والطاقة السلبية
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
"لعنة سبيد" تتوقف أمام الأرجنتين.. اليوتيوبر الشهير يفشل في مواصلة سلسلة "النحس" بالمونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية يتفقد مبنى الأمومة والطفولة بقرية طحانوب لدعم الرعاية الاجتماعية وتمكين المرأة

جانب من الجولة
جانب من الجولة
إبراهيم الهواري
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

واصل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، جولته الميدانية بمركز شبين القناطر، بتفقد مبنى الأمومة والطفولة بقرية طحانوب، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، في إطار مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".


وتفقد المحافظ أقسام المبنى، الذي تتولى تشغيله جمعية ثمات للتنمية والتكافل الاجتماعي، حيث يضم دار حضانة لرعاية الأطفال، إلى جانب مركز للأسر المنتجة يقدم برامج تدريب وتأهيل مهني تستهدف تمكين المرأة اقتصاديًا، وتنمية مهارات السيدات والفتيات، وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
واستمع محافظ القليوبية إلى شرح حول الخدمات والأنشطة التي يقدمها المبنى، مؤكدًا أهمية تعظيم الاستفادة من إمكاناته والتوسع في البرامج التدريبية والأنشطة التنموية، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر، ويعزز دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسي في تحقيق التنمية.
وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية وتمكين المرأة، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لا تقتصر على تطوير البنية التحتية، وإنما تمتد إلى تنمية الإنسان، ودعم المرأة، ورعاية الطفل، وتحقيق التمكين الاقتصادي للأسر داخل قرى الريف المصري.
ووجه المحافظ باستمرار تطوير الخدمات داخل المبنى، والتوسع في برامج التدريب والإنتاج، بما يوفر فرص عمل للأسر ويرفع مستوى المعيشة، مع تعزيز التعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية، لضمان تقديم خدمات اجتماعية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.

القليوبية محافظة القليوبية محافظ القليوبية شبين القناطر قرية طحانوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

.تشاكا يحتج من مجاملة الحكم للأرجنتين بعد طرد امبولو

انهيار إيمبولو واعتراض تشاكا.. قرار تحكيمي مُثير يُشعل مواجهة الأرجنتين وسويسرا |تفاصيل

مرتبات يوليو 2026

صرف 1000 جنيه شهريًا بخلاف الزيادة والعلاوة.. مفاجأة بشأن مرتبات يوليو 2026 لهؤلاء

كأس العالم

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم 2026

سعر الدولار

مع بدء العمل في البنوك اليوم..تعرّف على سعر الدولار الآن

ميسي

رسميًا في الأرجنتين.. منع تسمية المواليد الجُدد باسم ميسي

صبري نخنوخ

براءة صبري نخنوخ في قضية مخالفات بناء بالعجوزة

الارجنتين وسويسرا

جدل تحكيمي وطرد لاعب سويسرا يُشعلان مواجهة الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2026

أرشيفية

وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر عن عمر يناهز 74 عاماً

ترشيحاتنا

إيران وأمريكا

مدير معهد الدراسات الاستراتيجية: التصعيد بين أمريكا وإيران هو الأخطر

مضيق هرمز

القيادة المركزية الأمريكية: أكثر من 140 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 7 أيام

الثانوية العامة

هل يدفع ارتفاع تنسيق الثانوية العامة الطلاب إلى التعليم الفني؟

بالصور

تكثيف حملات رش الناموس والحشرات الطائرة بمراكز ومدن وأحياء الشرقية

رش الناموس
رش الناموس
رش الناموس

تضامن الشرقية تبدأ تدريب 886 رائدة اجتماعية لتعزيز التوعية المجتمعية

التضامن الاجتماعي بالشرقية
التضامن الاجتماعي بالشرقية
التضامن الاجتماعي بالشرقية

طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي

طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي
طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي
طريقة عمل الفطير المشلتت الفلاحي

ماذا يفعل الأرز الأبيض بمرضى الكبد الدهني؟

ماذا يفعل الارز الابيض بمرضي الكبد الدهنى
ماذا يفعل الارز الابيض بمرضي الكبد الدهنى
ماذا يفعل الارز الابيض بمرضي الكبد الدهنى

فيديو

زفاف النجمة الأمريكية تايلور سويفت

ساعات كارتييه وحقائب فاخرة.. كواليس زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد