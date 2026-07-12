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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

"كنت رايح الساحل وحسام حسن غيّر حياتي".. مصطفى زيكو يروي كواليس انضمامه للمنتخب

مصطفى زيكو
مصطفى زيكو
محمد البدوي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

كشف مصطفى زيكو، خلال حواره مع برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر، عن كواليس انضمامه المفاجئ لمنتخب مصر، مؤكدًا أنه لم يكن يتوقع على الإطلاق التواجد ضمن حسابات الجهاز الفني قبل بطولة كأس العالم 2026.

انضمامه إلى منتخب مصر

وقال زيكو ، إنه كان يستعد للسفر إلى الساحل الشمالي عندما تلقى اتصالًا أخبره بانضمامه إلى منتخب مصر، مشيرًا إلى أن الأمر جاء بشكل مفاجئ وغير مجرى حياته بالكامل.


وأشاد زيكو، بالدور الكبير الذي لعبه المدير الفني حسام حسن، مؤكدًا أنه صاحب الفضل الأول في منحه الفرصة والثقة، قائلًا إن المدرب اتخذ قرارًا جريئًا باستدعائه قبل البطولة بفترة قصيرة، وهو ما لا يفعله سوى مدرب يؤمن بالمستوى الفني بعيدًا عن أسماء الأندية أو الانتماءات.

اليوم الأول داخل معسكر المنتخب

وأضاف أن حسام حسن كان يمنحه دعمًا نفسيًا كبيرًا منذ اليوم الأول داخل معسكر المنتخب، وكان يتعامل معه بإيجابية وثقة، وهو ما انعكس على أدائه داخل الملعب، مؤكدًا: "غيّر حياتي 180 درجة، ولو فضلت أشكره سنة كاملة مش هوفيه حقه".


وأشار زيكو إلى أنه لم يكن يحلم سوى بالمشاركة لدقيقة واحدة في كأس العالم، موضحًا أنه كان يردد هذا الأمر دائمًا لأسرته وأصدقائه، قبل أن تتحول الأمنية إلى حقيقة ويصبح أحد عناصر المنتخب في أكبر محفل كروي عالمي.

 تمثيل منتخب مصر

واختتم مصطفى زيكو تصريحاته بالتأكيد على أن تمثيل منتخب مصر كان حلمًا كبيرًا تحقق بفضل دعم الجهاز الفني، وعلى رأسه حسام حسن، الذي منحه الثقة الكاملة لإثبات قدراته وكتابة صفحة جديدة في مسيرته الكروية.

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