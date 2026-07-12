إدريس يستقبل براف.. واليوبيل الياقوتي يزين اللجنة الأولمبية المصرية

في مشهد يعكس المكانة المتنامية التي تحتلها الرياضة المصرية داخل القارة السمراء، استقبل المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، اليوم بمقر اللجنة، وفد اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية (الأنوكا)، في زيارة حملت رسائل تقدير، وعكست عمق العلاقات الرياضية بين مصر وأشقائها في القارة الإفريقية.

وضم وفد الأنوكا مصطفى براف، رئيس الاتحاد، وأحمد أبو القاسم، الأمين العام، حيث حرص الوفد على زيارة مقر اللجنة الأولمبية المصرية، تقديرًا لدورها المحوري في دعم الحركة الأولمبية داخل إفريقيا، ولما تمثله مصر من قيمة تاريخية ورياضية على مستوى القارة.

وخلال الزيارة، قدّم وفد الأنوكا إلى مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الدرع الياقوتي للاتحاد، احتفالًا بمرور 45 عامًا على تأسيس الأنوكا، في لفتة رمزية تؤكد أن مسيرة العمل الأولمبي الإفريقي لم تُبنَ إلا بالشراكة والتعاون، وأن مصر كانت ولا تزال أحد أعمدة هذا البناء.

وأعرب مصطفى براف عن سعادته البالغة بزيارة اللجنة الأولمبية المصرية، مشيدًا بما تشهده الرياضة المصرية من تطور ملحوظ، وبالدور الذي تقوم به اللجنة الأولمبية المصرية بقيادة المهندس ياسر إدريس في دعم العمل الأولمبي، وتعزيز التعاون الرياضي بين الدول الإفريقية.

وأكد براف أن العلاقات التي تجمع الأنوكا باللجنة الأولمبية المصرية تمثل نموذجًا للتكامل والعمل المشترك، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة هذا التعاون بما يخدم مستقبل الرياضة الإفريقية، ويعزز من حضورها على الساحة الأولمبية والدولية.

من جانبه، رحب المهندس ياسر إدريس بوفد الأنوكا، مؤكدًا اعتزاز اللجنة الأولمبية المصرية بهذه الزيارة التي تأتي تزامنًا مع الاحتفاء باليوبيل الياقوتي للاتحاد، مشددًا على أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا لكل المبادرات التي تسهم في تطوير الرياضة الإفريقية، وترسيخ قيم التعاون والتكامل بين الأشقاء.

وجسدت الزيارة صورة حضارية جديدة للدبلوماسية الرياضية المصرية، ورسالة تؤكد أن الرياضة أصبحت أحد الجسور الراسخة التي تعزز أواصر الأخوة بين شعوب القارة، وترسم مستقبلًا أكثر إشراقًا للحركة الأولمبية الإفريقية.