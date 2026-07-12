الكاميرا صورتهم.. القبض على شخصين سرقا أموالا من داخل سيارة بمدينة نصر

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بمقاطع فيديو وصور، تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر القائم على النشر من قيام أحد الأشخاص بسرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي من داخل سيارة خاصة بعمله، حال توقفها بمنطقة مدينة نصر في القاهرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر، وتبين أنه سائق بإحدى الشركات.

وبسؤاله، أفاد بأنه بتاريخ 27-9-2025، وعقب قيامه بتسليم كمية من المواد الغذائية لأحد عملاء الشركة محل عمله، بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر، مستخدمًا سيارة مملوكة للشركة، اكتشف سرقة حقيبة بداخلها مبلغ مالي، عبارة عن متحصلات البيع، من داخل السيارة.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما شخصان، لأحدهما معلومات جنائية، ومقيمان بمحافظة القليوبية، وبحوزة أحدهما السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما؛ اعترف المتهمان بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وتم بإرشادهما ضبط المبلغ المالي المستولى عليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.