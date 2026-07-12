أحمد فتوح: تفاجأت بمستوى زيكو في كأس العالم.. ومشكلة التسجيل عطّلت مشاركة هيثم حسن في أول مباراتين

أكد أحمد فتوح أنه تفاجأ بالمستوى المميز الذي ظهر به مصطفى زيكو في لقاءات كأس العالم، إضافة إلى ما قدمه هيثم حسن أمام أستراليا والأرجنتين، مشيدًا بالأداء القوي الذي قدماه خلال مشاركتهما مع المنتخب.

وقال أحمد فتوح، خلال لقاء مع برنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن اللاعبين قدما مباريات جيدة وأثبتا إمكاناتهما الفنية، مؤكدا أن هيثم حسن واجه مشكلة تتعلق بقيده كلاعب مصري، وهو ما تسبب في عدم مشاركته خلال أول مباراتين، قبل أن يظهر بصورة مميزة بعد ذلك.

إصرارا على المشاركة

وأشار إلى أن الإصابة التي تعرض لها في كأس العالم شعر بها عند خوض أخر لقاء أمام إيران ورغم طلب الجهاز الطبي ضرورة الإستبدال لكنه كان لديه إصرارا على المشاركة.