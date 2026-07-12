أحمد فتوح: حسام حسن يدرس المنافسين بدقة.. ومحمد هاني قدم بطولة كبيرة

أشاد أحمد فتوح بالإمكانات الفنية للمدير الفني حسام حسن، مؤكدًا أنه يحرص على دراسة كل منتخب بشكل جيد قبل مواجهته، ويضع الخطة المناسبة وفقًا لطريقة لعب المنافس، إلى جانب تمتعه بفكر تدريبي عالٍ وشخصية حماسية تنعكس على اللاعبين.

وقال أحمد فتوح، خلال لقاء له لبرنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن حسام حسن يستغل فترة ما بين الشوطين للتركيز على السلبيات التي ظهرت خلال الشوط الأول، بهدف تلافي تكرارها، كما يمنح اللاعبين ملاحظات فنية تساعدهم على تحسين الأداء في الشوط الثاني.

صفوف المنتخب

وتطرق فتوح إلى هدف محمد هاني بالخطأ في مرماه، مؤكدًا أن اللاعبين لم يتحدثوا عن الأخطاء الفردية عقب المباراة، مشددًا على أن هاني قدم بطولة كبيرة، ولم يكن هناك أي حديث معه بشأن هذا الهدف داخل صفوف المنتخب.