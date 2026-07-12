وقف فوق العربية.. القبض على المتهم بالتعدي على قائد سيارة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد دراجة نارية بالتعدي على قائد سيارة ملاكي بالسب، والصعود أعلى السيارة الخاصة به، وإحداث تلفيات بها في الإسكندرية.

وبالفحص؛ أمكن تحديد المجني عليه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر. وبسؤاله، قرر أنه بتاريخ 7-7-2026، وأثناء سيره بالسيارة قيادته بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، قام قائد دراجة نارية بالتعدي عليه بالسب، والصعود أعلى مقدمة سيارته، وإحداث تلفيات بها، بسبب خلاف بينهما حول أولوية المرور.

وأمكن تحديد وضبط الدراجة النارية الظاهرة بمقطع الفيديو، وقائدها، وتبين أنه عاطل ولا يحمل رخصة قيادة، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل.

واعترف المتهم، بمواجهته، بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب الخلاف ذاته.

وتم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية.