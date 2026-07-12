تعطيل أكبر مشروع للطاقة الشمسية المجتمعية في بريطانيا خلال الصيف

أُجبر أكبر مشروع للطاقة الشمسية المجتمعية في بريطانيا على التوقف طوال أول صيف له، بعد أن أمرت الجهة الحكومية المشغّلة لمنظومة الطاقة بإغلاقه لتجنب تحميل الشبكة المحلية فائضاً من الطاقة المتجددة.

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن المزرعة الشمسية في شمال ديفون تلقت أمراً بالإغلاق قبل أسابيع من موجة الحر القياسية التي اجتاحت أوروبا، بسبب مخاوف من أن الكميات الكبيرة من الألواح الشمسية المنزلية في المنطقة قد تتسبب في "حمولة حرارية" تهدد استقرار الشبكة.

ومن المتوقع أن يتكبد نحو عشرة آلاف عضو في هذا المشروع التعاوني خسائر تقارب مليوني جنيه إسترليني نتيجة توقف الإنتاج حتى سبتمبر. وقال مجلس إدارة المشروع، في رسالة إلى أكثر من 9,500 مساهم من الأفراد وأصحاب الأعمال الصغيرة، إن قرار الإغلاق "غير المتوقع" فُرض دون أي إنذار مسبق، وفي توقيت "لا يمكن أن يكون أسوأ"، إذ سيؤثر بشكل كبير في الوضع المالي للمشروع وفي المدفوعات المخصصة للأعضاء.

وتشير المعلومات إلى أن مشغّل منظومة الطاقة الوطنية أمر بإيقاف محوّل رئيسي في الشبكة خلال الصيف لمنع ارتفاع الجهد الكهربائي إلى مستويات غير آمنة بسبب فائض الطاقة الشمسية المنزلية. ورغم أن معدات خاصة كان يفترض تركيبها بحلول نهاية 2025 لمعالجة المشكلة، فإن التنفيذ تأخر ولن يكتمل قبل سبتمبر. ولا يتوقع المشروع الحصول على تعويضات عن خسائر الصيف، رغم أنه ممول بـ20 مليون جنيه من الأعضاء و22 مليوناً كقرض مصرفي طويل الأجل.