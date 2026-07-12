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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يضبط تعديات على أراضٍ زراعية ويوجه بحظر التشوينات

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
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قاد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، حملة متابعة مفاجئة على عدد من الطرق السريعة والفرعية بمراكز شمال المحافظة، أسفرت عن ضبط عدد من حالات التعدي الجسيمة على الأراضي الزراعية، واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة بحق المخالفين، في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعية باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن الغذائي.

وخلال جولته، رصد المحافظ بقرية شارونة التابعة لمركز مغاغة، تعديًا تمثل في استغلال أرض زراعية لتشوين مواد محجرية ومواد بناء من الرمال والزلط، مع وجود معدات ثقيلة وسيارات نقل “تريلا”في مؤشر واضح على التمهيد لتنفيذ أعمال بناء مخالفة.

كما ضبط حالتي تعدٍ مماثلتين بقرية القيس التابعة لمركز بني مزار، حيث جرى استخدام أراضٍ زراعية في تشوين مواد البناء وتجهيزها تمهيدًا لإقامة مبانٍ بالمخالفة للقانون.

وعلى الفور، أصدر اللواء عماد كدواني توجيهاته بالتحفظ الفوري على جميع المعدات وسيارات النقل الثقيلة ومواد البناء المضبوطة، ومصادرتها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولة للاعتداء على الأراضي الزراعية أو فرض أمر واقع بالمخالفة للقانون.

وفي ذات السياق، أصدر المحافظ توجيهات مشددة إلى رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والقرى، بحظر تشوين أي مواد بناء أو مواد محجرية على الطرق العامة والفرعية أو داخل الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن وجود هذه التشوينات يعد مؤشرًا واضحًا على الشروع في أعمال بناء مخالفة، ويستلزم التحفظ الفوري على المواد والمعدات واتخاذ الإجراءات القانونية دون تهاون.

وشدد المحافظ على تكثيف المرور الميداني والمتابعة المستمرة لرصد أي محاولة للتعدي في مهدها، والتعامل الفوري معها، مؤكدًا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون، وأن أي تقصير في المتابعة أو تنفيذ الإزالات الفورية سيُواجه بإجراءات إدارية حاسمة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بفرض سيادة القانون وحماية الأراضي الزراعية من أي تعديات.
 

المنيا محافظ مغاغة بنى مزار تعديات

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