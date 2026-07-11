محافظ المنيا يؤكد: المواطن في صدارة الأولويات والتنسيق أساس تحقيق الإنجازات

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، لقاءه الدوري بأعضاء البرلمان، لمناقشة الملفات الخدمية والتنموية ذات الأولوية، ومتابعة معدلات تنفيذ المشروعات، وبحث مطالب المواطنين، بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجاتهم، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف أنحاء المحافظة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تعزيز التعاون والتنسيق مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد المحافظ أن اللقاءات الدورية مع أعضاء البرلمان تمثل آلية مهمة لتوحيد الرؤى بين الأجهزة التنفيذية والسلطة التشريعية، وتسهم في سرعة رصد احتياجات المواطنين، ووضع الحلول المناسبة لها، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات وتحقيق إنجازات يشعر بها المواطن.

وشهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية في قطاعات المرافق، والطرق، والصحة، والتعليم، إلى جانب متابعة نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والوقوف على معدلات الإنجاز، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية وتحقيق التنمية الشاملة.

وناقش المحافظ مع أعضاء البرلمان عددًا من الطلبات والمقترحات المتعلقة باحتياجات دوائرهم، موجهًا الجهات التنفيذية المختصة بسرعة دراسة تلك الطلبات، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق الصالح العام ويلبي تطلعات المواطنين.