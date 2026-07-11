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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى شوبير للرئيس السيسي: رفعنا سقف طموحات المصريين.. وسنواصل تشريف اسم مصر عالميًا

مصطفى شوبير
مصطفى شوبير
إسلام مقلد
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، أن لاعبي الفراعنة دخلوا منافسات كأس العالم 2026 بطموح يتجاوز الظهور المشرف، مشيرًا إلى أن الهدف منذ اليوم الأول كان الوصول لأبعد نقطة ممكنة في البطولة، وهو ما انعكس على الأداء والنتائج التي حققها المنتخب.

وخلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال استقبال وتكريم بعثة المنتخب، قال شوبير: "سيادة الرئيس، طبعًا بنشكر حضرتك، وشرف كبير لينا نكون موجودين مع حضرتك هنا، وبنشكر حضرتك على الدعوة والتكريم".

آخر مرحلة ممكنة في البطولة

وأضاف: "زي ما قال كابتن محمد صلاح، وكابتن محمد الشناوي، وكابتن حسام حسن، وكابتن إبراهيم حسن، إحنا من أول يوم وصلنا كنا بنتكلم مع بعض إننا مش جايين نظهر بشكل مشرف بس، زي ما الناس كانت متوقعة، لكن كان هدفنا إننا نوصل لآخر مرحلة ممكنة في البطولة".

اللاعبون نجحوا في تغيير نظرة الجماهير

وأوضح حارس منتخب مصر أن اللاعبين نجحوا في تغيير نظرة الجماهير ورفع سقف الطموحات، قائلًا: "الحمد لله قدرنا نرفع طموحات الناس، وده تحقق بفضل الدعم الكبير من المهندس هاني أبو ريدة، وكابتن حسام حسن، وكابتن إبراهيم حسن، ومعانا تاريخ كبير بحجم كابتن محمد صلاح، وكمان لاعبين كتير مكملين على خطاه".

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على استمرار العمل من أجل رفع اسم مصر في مختلف المحافل الدولية، قائلًا: "إن شاء الله هنفضل نرفع اسم مصر ونشرفها في كل المحافل العالمية".

مصطفى شوبير كأس العالم 2026 كأس العالم الرئيس عبد الفتاح السيسي

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