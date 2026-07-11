صحفية صدى البلد تفوز بجائزة الابتكار الزراعي 2026 لرواد التأثير في الإعلام العربي

كرم مؤتمر ومسابقة "الابتكار الزراعي من أجل التنمية المستدامة 2026" التابعة لوزارة الزراعة، الزميلة الصحفية شيماء مجدي مسئول ملف الزراعة بموقع صدى البلد كرائدة ومؤثرة وقائدة للإبداع في الإعلام الزراعي والإعلام العربي.

ومنح مؤتمر ومسابقة “الابتكار الزراعي من أجل التنمية المستدامة 2026”، للزميلة جائزة المبادرة الدولية لجهودها المستمرة لدعم الإعلام النوعي وتعزيز دوره في خدمة الزراعة والتنمية.

شيماء مجدي تحصد جائزة "الابتكار الزراعي 2026"

وأعلنت اللجنة المنظمة لمؤتمر ومسابقة "الابتكار الزراعي من أجل التنمية المستدامة 2026" التابعة لوزارة الزراعة عن نتائج المرحلة الأولى وأسماء المتأهلين للتصفيات النهائية، ​​في خطوة تجسد ريادة مصر كمنارة للعقول المبدعة في القطاع الزراعي، وتحت مظلة “مبادرة دولة الابتكار الزراعي”.

تأتي هذه المبادرة والمسابقة تأكيداً وترسيخاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي حول أهمية البحث العلمي كركيزة أساسية للنهوض بالأمن الغذائي المصري.

و​يحظى الحدث بالرعاية الرسمية والدعم الكامل من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي أكد في أكثر من محفل أن الابتكار والبحوث التطبيقية هي "المفتاح الذهبي" لتطوير القطاع الزراعي في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي. وتأتي رعاية معاليه للمسابقة والمؤتمر لتعكس توجه الدولة في تحويل الأبحاث من مجرد أوراق علمية إلى تطبيقات واقعية تخدم المزارع والمستثمر وتواجه التحديات المناخية والبيئية.

​تحالف علمي ومؤسسي لدعم المبتكرين

​وانطلقت المسابقة بدعم ورعاية رسمية من مؤسسة "مصر الخير" (قطاع البحث العلمي)، ومشروع حقن التربة الرملية بالطين برئاسة الدكتور علي عبد العزيز، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة كوكبة من القلاع العلمية الكبرى كجهات راعية وهي: (مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، المركز القومي للبحوث، مركز البحوث الزراعية، والمجلس العربي الأفريقي للتكامل والتنمية)، بالإضافة إلى كليات الزراعة بجامعات (طنطا، بنها، الأزهر بالقاهرة، العريش، وجامعة الملك سلمان الدولية).

حضر الحفل عدد من رؤساء الجامعات، وممثلي المنظمات الدولية، وعمداء الكليات، وأعضاء لجنة التحكيم، بالإضافة إلى عدد من الطلاب والباحثين المشاركين.

​وأكد د. على عبدالعزيز رئيس مؤتمر

ومسابقة الابتكار الزراعي شكره وتقديره للجهود التي بذلها المشاركون خلال فترة التصفيات، مشيرًا إلى أن كافة المشروعات الأربعين التي وصلت إلى التصفيات النهائية تُعد مشروعات فائزة، مع التأكيد على أن طبيعة المسابقات تستوجب اختيار أوائل.