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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى شوبير: كلمات الشكر والفخر لا تكفي بعد وسام الرئيس السيسي.. وهذه مجرد البداية

تكريم الرئيس السيسي
تكريم الرئيس السيسي
محمد بدران
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أعرب مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، عن سعادته الكبيرة بعد تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنحه وسام الرياضة من الطبقة الأولى، تقديرًا للإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026.

ونشر شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" رسالة مؤثرة قال فيها: "كلمات الشكر والفخر لا تكفي.. تشرفت بتلقي وسام الرياضة من الطبقة الأولى من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب زملائي والجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، لحظة ستبقى مصدر فخر واعتزاز بالنسبة لي طوال حياتي.. شكرًا للشعب المصري العظيم على ثقته ودعمه.. هذه مجرد البداية".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل، اليوم السبت، بمدينة العلمين، لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري، عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026.

وخلال مراسم الاستقبال، منح الرئيس السيسي لاعبي المنتخب وأعضاء الجهازين الفني والإداري وسام الرياضة من الطبقة الأولى، إلى جانب الأوسمة والكؤوس التكريمية، تقديرًا للأداء المميز الذي قدمه المنتخب، بعد تأهله إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركات مصر بكأس العالم.

وجاء هذا التكريم تقديرًا للمستوى الفني والروح القتالية والانضباط الذي ظهر به لاعبو المنتخب طوال مشوارهم في البطولة، إلى جانب الصورة المشرفة التي قدمها الفريق على الساحة الدولية.

واختتم منتخب مصر مشاركته في كأس العالم 2026 من دور الـ16، بعدما خسر أمام منتخب الأرجنتين بنتيجة 2-3، ليودع البطولة بعد مشوار تاريخي حظي بإشادة واسعة داخل مصر وخارجها.

منتخب مصر الرئيس السيسي كأس العالم مصطفى شوبير

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