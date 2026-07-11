أحمد موسى : عندنا منتخب قوي.. إحنا كنا واكلين الأرجنتين في المونديال

أكد الإعلامي أحمد موسى أن لدينا منتخبًا قويًا، وتفوقنا على منتخبات عالمية في كأس العالم، مردفًا: «منتخب مصر تفوق على الأرجنتين وقادر على مواجهة أي منتخب، إحنا نبني كمان على اللي حصل، مش نقف عليه».

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»: «أنا شوفت مباراة المغرب وفرنسا، وشوفت مباراة مصر والأرجنتين، مفيش مقارنة، إحنا كنا واكلين الأرجنتين في المباراة وتفوقنا عليهم».

وأكمل: «كنا ضمن أفضل 10 منتخبات في العالم أيام حسن شحاتة، ومنذ 16 سنة لم ندخل هذا الترتيب، وإن شاء الله نرجع تاني، إحنا أفضل منتخب عربي وأفريقي في مونديال العالم، وبعد اللي عملناه في الأرجنتين قادرين على مواجهة أي منتخب».

وتابع: «جميع مدربي العالم وأساطير العالم تكلموا عن مباراة مصر وأشادوا بها، لازم نبني على اللي وصلنا ليه الفترة دي، مش نرجع تاني»