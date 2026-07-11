شريف عبد الفضيل: حسام حسن صنع «عَظَمة» مع منتخب مصر

أكد شريف عبدالفضيل، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن منتخب الأرجنتين يمتلك أفضلية واضحة أمام سويسرا؛ بفضل الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها لاعبوه، مشيدًا في الوقت نفسه بالمستوى الذي قدمه منتخب مصر خلال مشاركته في كأس العالم.

وقال عبدالفضيل، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية MBC مصر 2 مع الإعلامي مدحت شلبي، إن منتخب الأرجنتين يضم عددًا كبيرًا من اللاعبين أصحاب الخبرات في الدوريات الأوروبية، وهو ما يرجح كفته أمام المنتخب السويسري في الدور ربع النهائي.

وأضاف: “هدفا منتخب مصر في مرمى الأرجنتين يستحقان الدراسة، ولو كنا استغلينا التحولات الهجومية بشكل أفضل، والبدلاء قدموا الأداء المنتظر منهم، كان من الممكن أن نسجل الهدف الثالث وربما الرابع”.

وتحدث عن الهدف الثالث الذي استقبله منتخب مصر أمام الأرجنتين، قائلًا: “ياسر إبراهيم يتحمل جزءًا من مسؤولية الهدف الأخير، وكان من المفترض أن يتمركز بصورة أفضل لأنه كان واقفًا بميل، وهو ما منح مهاجم الأرجنتين الأفضلية”.

وأشاد عبدالفضيل بما قدمه المدير الفني حسام حسن، مؤكدًا: “حسام حسن عمل عظمة مع منتخب مصر، وكان صاحب الدور الأكبر فيما وصل إليه الفريق خلال بطولة كأس العالم”.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على قدرة المدرب المصري على قيادة الأهلي، قائلًا: “مصر تمتلك كوادر تدريبية مميزة قادرة على تدريب الأهلي، مثل عماد النحاس، وعلي ماهر، وحسام البدري، وشاهدنا في أكثر من تجربة أن المدرب المصري يترك بصمة واضحة أينما يعمل”.