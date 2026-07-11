قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التقديم في كلية الشرطة 2026 .. الشروط والفئات وموعد التسجيل
تفاصيل سعر عيار 18 في الصاغة الآن
سيارة ريد بول RB17 تستعد للظهور.. بسعر لا يصدق
حصيلة مأساوية تتفاقم.. ارتفاع ضحايا زلزال فنزويلا المزدوج إلى 4333
روسيا تحتفل بأول زفاف لروبوتين على هيئة بشر.. وكلب آلي يلبسهما الأساور
محمد هاني يكشف كواليس الهدف العكسي: شعرت بصدمة كبيرة وأنا ارتدي قميص منتخب مصر
حسام حسن : قلت على ميسي رقم 10 لهذا السبب
بعد الفحص الطبي الأخير.. ترامب : صحتي ممتازة وكل شيء سليم
رغم إصابته مع بلجيكا.. كورتوا يطمئن ريال مدريد قبل انطلاق الموسم الجديد
محمد هاني: عقلية الفوز سر ظهور منتخب مصر بشكل مختلف في كأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شريف عبد الفضيل: حسام حسن صنع «عَظَمة» مع منتخب مصر

منتخب مصر
منتخب مصر
حسن العمدة
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد شريف عبدالفضيل، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن منتخب الأرجنتين يمتلك أفضلية واضحة أمام سويسرا؛ بفضل الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها لاعبوه، مشيدًا في الوقت نفسه بالمستوى الذي قدمه منتخب مصر خلال مشاركته في كأس العالم.

وقال عبدالفضيل، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية MBC مصر 2 مع الإعلامي مدحت شلبي، إن منتخب الأرجنتين يضم عددًا كبيرًا من اللاعبين أصحاب الخبرات في الدوريات الأوروبية، وهو ما يرجح كفته أمام المنتخب السويسري في الدور ربع النهائي.

وأضاف: “هدفا منتخب مصر في مرمى الأرجنتين يستحقان الدراسة، ولو كنا استغلينا التحولات الهجومية بشكل أفضل، والبدلاء قدموا الأداء المنتظر منهم، كان من الممكن أن نسجل الهدف الثالث وربما الرابع”.

وتحدث عن الهدف الثالث الذي استقبله منتخب مصر أمام الأرجنتين، قائلًا: “ياسر إبراهيم يتحمل جزءًا من مسؤولية الهدف الأخير، وكان من المفترض أن يتمركز بصورة أفضل لأنه كان واقفًا بميل، وهو ما منح مهاجم الأرجنتين الأفضلية”.

وأشاد عبدالفضيل بما قدمه المدير الفني حسام حسن، مؤكدًا: “حسام حسن عمل عظمة مع منتخب مصر، وكان صاحب الدور الأكبر فيما وصل إليه الفريق خلال بطولة كأس العالم”.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على قدرة المدرب المصري على قيادة الأهلي، قائلًا: “مصر تمتلك كوادر تدريبية مميزة قادرة على تدريب الأهلي، مثل عماد النحاس، وعلي ماهر، وحسام البدري، وشاهدنا في أكثر من تجربة أن المدرب المصري يترك بصمة واضحة أينما يعمل”.

شريف عبدالفضيل الأهلي منتخب الأرجنتين سويسرا منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المؤتمر الصحفى

الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

سعر الذهب

بعد خسارة 1800 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

طلعت مصطفى

مكافاة 100 ألف جنيه من هشام طلعت مصطفى لعامل ديليفري الرحاب

أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم السبت 11 يوليو 2026

بعد صعود عيار 21 و24.. أسعار السبائك والجنيه الذهب في مصر اليوم

القردة شاكيرا

نفوق القردة “شاكيرا” بعد واقعة تسمم.. وموجة حزن على مواقع التواصل

عدد سكان مصر

خلال 63 يوماً.. مصر تسجل ربع مليون نسمة زيادة في عدد سكانها

إنفانتينو

ستبقى لفترة طويلة.. إنفانتينو يوجه رسالة مؤثرة لمنتخب مصر بعد كأس العالم

المؤتمر

بدءا من يوم 13 يوليو.. الداخلية تعلن مواعيد تقديم الطلبة الجدد بكلية الشرطة

ترشيحاتنا

الدكتور سامح الحفني

استكمال اللمسات النهائية لبرنامج الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المطارات

الجمعية المصرية لعلوم البيئة

10 أكتوبر القادم انطلاق المؤتمر الدولي العاشر لعلوم البيئة بجامعة قناة السويس

وزير الدفاع البولندي

بولندا تُبدي استعدادها للمساعدة في تحديث مقاتلات "ميج-29" الأوكرانية بشروط مالية

بالصور

روسيا تحتفل بأول زفاف لروبوتين على هيئة بشر.. وكلب آلي يلبسهما الأساور

أول حفل زفاف بين روبوتين في روسيا.
أول حفل زفاف بين روبوتين في روسيا.
أول حفل زفاف بين روبوتين في روسيا.

نقيب الأطباء البيطريين السابق يكشف سر خروج الثعابين إلى شوارع ومنازل المواطنين

لماذا تظهر الثعابين بكثرة في الصيف؟
لماذا تظهر الثعابين بكثرة في الصيف؟
لماذا تظهر الثعابين بكثرة في الصيف؟

الضحك دون سبب واضح.. إليك الأعراض المصاحبة وطرق العلاج

الضحك اللاإرادي علامة على اضطرابات عصبية ونفسية
الضحك اللاإرادي علامة على اضطرابات عصبية ونفسية
الضحك اللاإرادي علامة على اضطرابات عصبية ونفسية

تصل للحبس.. تعرف على عقوبة التفحيط بالسيارات في السعودية

التفحيط
التفحيط
التفحيط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد