بعد وداع المغرب للمونديال.. جهاد جريشة يعلق على الجدل التحكيمي

علق الكابتن جهاد جريشة، الحكم الدولي السابق، على مباراة المغرب وفرنسا، وما إذا كان المنتخب المغربي قد تعرض لظلم تحكيمي، مثلما حدث مع المنتخب المصري، ليودع البطولة عقب خسارته أمام فرنسا بنتيجة 2-0.

وقال جهاد جريشة إن التحكيم في مباراة المغرب وفرنسا كان جيدًا، وأدار اللقاء بشكل متوازن، مؤكدًا أنه لم تكن هناك أخطاء أو قرارات تحكيمية مؤثرة في نتيجة المباراة، مشيرًا إلى أن المنتخب المغربي لم يظهر بمستواه المعهود.

وأضاف الحكم الدولي السابق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بيزنس حياة" الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن من الأمور الغريبة تقدم المنتخب الفرنسي بشكوى ضد تعيين حكم أرجنتيني لإدارة المباراة قبل انطلاقها، إلا أن اللقاء لم يشهد أي مشكلات تحكيمية أثرت على سير المباراة أو نتيجتها.

وأوضح أن الجميع يتمنى تحقيق العدالة التحكيمية في جميع المباريات، حتى لا تتعرض أي منتخبات للظلم أو تتأثر نتائجها بقرارات تحكيمية مثيرة للجدل.



