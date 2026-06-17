جهاد جريشة يشيد بأداء الحكم محمود عاشور في مباراة النمسا والأردن

أشاد جهاد جريشة عضو لجنة الحكام في اتحاد الكرة، بالحكم المصري محمود عاشور المشارك في كأس العالم، وذلك عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب جهاد جريشة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: تدخلين مميزين VAR من الحكم المصري المميز محمود عاشور في مباراه النمسا والاردن.. إلغاء هدف للنمسا لمسة يد قبل الهدف.. احتساب ركله جزاء للنمسا بداعي لمسه يد.

وتابع: VAR مميز يا شورا.. مبروووك لمصر.. موفقين يا رجاله، ويستمر التميز للتحكيم المصري WC 2026.

وتألق حكمنا المصري محمود عاشور حكم تقنية الفيديو في مباراة الأردن ضد النمسا التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026.

وقام محمود عاشور بإلغاء هدف لمنتخب النمسا أمام الأردن بداعي وجود لمسة يد كما احتسب ركلة جزاء للنمسا بعد لمسة يد من لاعب الأردن.

وقدم عاشور أداءً قويا تحكيميا في القرارات التي أعاد فيها الحكم لمراجعتها واتخاذ قرار مغاير مما ساهم في خروج المباراة بأفضل شكل على المستوى التحكيمي.