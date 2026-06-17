قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عن طريق الخطأ.. تفعيل صفارات الإنذار في زرعيت بالجليل
رئيس كوريا الجنوبية يطلب من ترامب حلا سلميا مع الجارة الشمالية
مدبولي: علينا إيجاد تسوية شاملة لأزمات المنطقة لضمان تحقيق السلم والاستقرار
بنسبة نجاح 75.7%.. محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية ويهنئ الأوائل
بابا الفاتيكان يرحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني ويدعو للحوار بشأن أوكرانيا
الحكومة توجه الشكر للرئيس على رؤيته الصائبة تجاه أزمات المنطقة
مدبولي: رسائل قوية من الرئيس خلال قمة G7 بشأن موقف مصر حيال أزمات المنطقة
رئيس حلف شمال الأطلسي: فتح مضيق هرمز سيكون “خطوة هائلة"
ضرورة موافقة كتابية.. القاهرة تتخذ إجراءات قانونية ضد ناشري نتائج طلاب الشهادة الإعدادية
400 جنيه للفرد.. مفاجأة جديدة بشأن الدعم النقدي| فيديو
خلال اجتماع بالبرلمان.. رئيس هيئة التأمينات يعتذر عن تأخر صرف المعاشات
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جهاد جريشة يشيد بأداء الحكم محمود عاشور في مباراة النمسا والأردن

جهاد جريشة
جهاد جريشة
ميرنا محمود

أشاد جهاد جريشة عضو لجنة الحكام في اتحاد الكرة، بالحكم المصري محمود عاشور المشارك في كأس العالم، وذلك عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب جهاد جريشة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: تدخلين مميزين VAR من الحكم المصري المميز محمود عاشور في مباراه النمسا والاردن.. إلغاء هدف للنمسا لمسة يد قبل الهدف.. احتساب ركله جزاء للنمسا بداعي لمسه يد.

وتابع: VAR مميز يا شورا.. مبروووك لمصر.. موفقين يا رجاله، ويستمر التميز للتحكيم المصري WC 2026.

وتألق حكمنا المصري محمود عاشور حكم تقنية الفيديو في مباراة الأردن ضد النمسا التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026.

وقام محمود عاشور بإلغاء هدف لمنتخب النمسا أمام الأردن بداعي وجود لمسة يد كما احتسب ركلة جزاء للنمسا بعد لمسة يد من لاعب الأردن.

وقدم عاشور أداءً قويا تحكيميا في القرارات التي أعاد فيها الحكم لمراجعتها واتخاذ قرار مغاير مما ساهم في خروج المباراة بأفضل شكل على المستوى التحكيمي.

جهاد جريشة محمود عاشور مباراه النمسا والاردن الغاء هدف للنمسا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 القاهرة .. ترقبوها هنا

الدولار

انخفاض حاد في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه .. اعرف سعره الآن

الدواجن

انخفاض ملحوظ .. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء 17-6-2026

مهيب عبد الهادي

مهيب عبدالهادي يزف خبرًا سارًا لجماهير القلعة البيضاء بشأن أرض الزمالك البديلة

حسام حسن

حسام حسن يبدأ التحرك قانونيا ضد رضا عبدالعال بعد هجومه على المنتخب

حمزة عبد الكريم

خبير لوائح رياضية: لا حقوق رعاية لـ «الكوم الأحمر» في صفقة حمزة عبدالكريم وفق لوائح «الفيفا»

أحمد عبد القادر

إعلامي: أحمد عبدالقادر مُرشّح للعودة للأهلي في الموسم المقبل

ترشيحاتنا

دنزا Z9GT في 2026

أول سيارة كهربائية بقوة 1140 حصانًا تحطم أسطورة المدى بمسافة 9300 ميل

Tesla Cybercab EPA

تسلا تكشف تفاصيل جديدة حول التاكسي الآلي «سايبركاب»

إطلاق هاتفي Xiaomi 18 Pro و Xiaomi 18

ثورة في عالم الهواتف.. كل ما تريد معرفته عن تسريبات Xiaomi 18 Pro المنتظر

بالصور

حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة .. خطوات بسيطة تُعيد لك الانتعاش والثقة

حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تعيد لك الانتعاش والثقة
حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تعيد لك الانتعاش والثقة
حيل فعّالة لعلاج رائحة الفم الكريهة.. خطوات بسيطة تعيد لك الانتعاش والثقة

استعدادا لامتحانات الثانوية العامة..تكثف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات بمحيط المدارس

مدرسة
مدرسة
مدرسة

خطة متكاملة لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة بأعمدة الإنارة العامة بشوارع الشرقية

إنارة
إنارة
إنارة

وداعًا حبيبة الملايين.. جيب تودع سيارتها الشهيرة وظهور نسخة جديدة

جيب جراند شيروكي
جيب جراند شيروكي
جيب جراند شيروكي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ما الذي كشفه «ورد على فل وياسمين» عن المجتمع المصري؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

المزيد