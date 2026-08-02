تطور مُفاجئ في غزة .. الفصائل تكشف موعد وقف التصعيد والاغتيالات

كشف مصدر في الفصائل الفلسطينية لشبكة «قدس» الفلسطينية، أن نيكولاي ملادينوف، الرئيس التنفيذي لـ«مجلس السلام» في غزة، والوسطاء أبلغوا الفصائل بأن الاحتلال الإسرائيلي سيوقف التصعيد العسكري وعمليات الاغتيال اعتبارًا من اليوم الأحد.

وأفاد المصدر بأن الفصائل الفلسطينية تنتظر إعلان الاحتلال الإسرائيلي رسميًا بشأن ذلك.

وسبق أن أعلن نيكولاي ملادينوف، الرئيس التنفيذي لـ«مجلس السلام» بشأن قطاع غزة، الجمعة، التوصل إلى «اتفاق بشأن التخلص من الأسلحة والانتقال إلى إدارة مدنية في غزة».

ونشر المجلس بيانًا شدد فيه على أن «عملية الانسحاب الإسرائيلي من القطاع يجب أن تسير بالتزامن التام مع التخلص من الأسلحة».

مصر وقطر وتركيا

وقال «مجلس السلام»: «نعلن، والدول الوسيطة مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، عن موافقة حماس على خارطة طريق مفصلة، التي تعد إنجازًا تاريخيًا إذا التزمت الحركة رسميًا، وللمرة الأولى، بخطة قابلة للتنفيذ».

وأكد المجلس أن «خارطة الطريق تقضي بتخلي حماس عن أسلحتها كافة، وهو ما سيعقبه انسحاب إسرائيلي من غزة»، منوهًا إلى أن «هذه الخطة تعد بتحقيق مكاسب ملموسة لسكان غزة، الذين طال انتظارهم، وتعزز أمن إسرائيل».

وأضاف المجلس: «تركيزنا ينصب الآن على مرحلة تنفيذ خارطة الطريق»، كاشفًا أن «اللجنة الوطنية لإدارة غزة ستبدأ قريبًا الانتقال لتولي السلطة بدعم القوة الدولية للاستقرار، وستعمل على تسريع تطبيق سيادة القانون وتحسين الأوضاع الإنسانية».