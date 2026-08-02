النيران تلتهم 200 ألف فدان | حرائق أمريكا تخرج عن السيطرة .. إخلاء فوري في ولاية واشنطن

أصدرت السلطات الأمريكية أوامر إخلاء فورية لسكان مناطق في مقاطعة سبوكان بولاية واشنطن، بعد تمدد حريق «أولد تريلز» بسرعة كبيرة.

وتمدد حريق «أولد تريلز» بفعل الرياح القوية والجفاف وانخفاض معدلات الرطوبة، بالتزامن مع افتتاح مركز لإيواء النازحين.

وفي هذا السياق، أعلن حاكم ولاية واشنطن، بوب فيرجسون، حالة الطوارئ، وفرض حظرًا شاملًا على إشعال النيران، كإجراء احترازي حاسم، في ظل تمدد الحرائق.

وأشار حاكم ولاية واشنطن إلى أن أكثر من 200 ألف فدان تحترق حاليًا جراء 12 حريقًا كبيرًا.

ولفت فيرجسون إلى أن أسباب اندلاع الحريق لا تزال غير معروفة، وأنها قيد التحقيق في الوقت الحالي.

وتشهد الولايات المتحدة خلال هذه الفترة موجة من حرائق الغابات بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، كما عانت كل من فرنسا وإسبانيا والجزائر من حرائق غابات مماثلة.