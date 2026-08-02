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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط 300 لتر سولار ومواد غذائية منتهية الصلاحية بالواسطى في بني سويف

تموين بني سويف
تموين بني سويف

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين ببني سويف، وإشراف الدكتور أحمد عنتر، وكيل المديرية، شنّت إدارة تموين الواسطى حملة تموينية مكثفة لتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة.

وجاءت الحملة بقيادة حسني سلامة، مدير الإدارة، وبمشاركة قسم حماية المستهلك بالإدارة، وأسفرت عن ضبط 300 لتر سولار تم تجميعها قبل بيعها في السوق السوداء.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 8 جراكن سماد زراعي، سعة الواحد منها 10 لترات، دون فواتير، إلى جانب ضبط 70 علبة سجائر مجهولة المصدر.
 

وتمكنت الحملة أيضًا من ضبط كميات من الأغذية منتهية الصلاحية، شملت الكيك والكريب والزبيب والمش وجوز الهند والخضار المجمد والدقيق، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

كما تم إعدام 150 كيلوجرامًا من السردين تنفيذًا لقرار النيابة العامة.

وحررت الحملة 5 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلى محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي إطار فحص شكاوى المواطنين، تم التحقيق في عدد من الشكاوى، وتحرير محضر إداري بشأن عدم صحة إحدى الشكاوى، بعد استيفاء صاحب المحل جميع أوراقه الرسمية.

بني سويف تموين الواسطي تموين بني سويف

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