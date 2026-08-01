بالممشى السياحي لكورنيش بني سويف.. كوال أطفال الفيوم يُشارك في "شارع الفن"

تتواصل فعاليات مبادرة "شارع الفن"، التي تنظمها وزارة الثقافة في إطار المشروع القومي للفنون تحت شعار "الثقافة حياة"، ضمن خطة الوزارة لنشر الفنون والإبداع في الفضاءات والميادين العامة، وذلك تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء.

وقدمت فرقة كورال أطفال قصر ثقافة الفيوم بقيادة المايسترو أبو المجد الكاشف، العديد من الأغاني، وشملت (فيها حاجة حلوة، عيشنا كد ايه،بلدي،في الكتب قرينا،سهر الليالي،بلادي،فات الكتير،هون على نفسك)، وتم عمل ورشة بورترية للفنانين: محمود عبد المنعم و أسامة أحمد وأحمد عبد التواب

من جهته أشار شريف حنفي رئيس اللجنة المشرفة على الكورنيش إلى أنه يتم التنسيق مع مديرية الثقافة لتوفير التيسيرات اللازمة لتسهيل تنظيم المبادرة، التي تقام في أماكن عامة ومفتوحة للجمهور بهدف الارتقاء بالذوق العام، وتنمية المواهب لدى الشباب، وتفعيل التواصل المباشر مع المواطنين.

