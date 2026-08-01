قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أزمة خوان بيزيرا مع الزمالك.. تأخر العودة وخلافات مالية تعطل انتظامه
قصة مؤثرة.. كيف حقق تامر حسني حلم والده الذي لم يكتمل؟
أمريكا .. إعادة فتح مطار دنفر الدولي بعد إزالة التهديد الأمني
ماذا نقول في سجدة التلاوة؟.. أفضل الأدعية والأذكار الواردة وحكمها
مراد مكرم يطرح بوستر أغنيته الجديدة «سكر نبات».. قريبا
نور محمود: أضحي بوقتي من أجل المسرح وأحلم بتاريخ فني يخلد اسمي
بضغطة زر.. الذكاء الاصطناعي يتولى التصفح والبحث التلقائي في Google Chrome
افتتاح المرحلة 2 للأتوبيس الترددى السريع بطول 40 كم على الدائرى خلال أيام
طريقة عمل تشيز كيك الليمون البارد.. حلوى صيفية منعشة بمذاق كريمي بدون فرن
روسيا تهاجم كييف بصواريخ باليستية
أول تعليق من إنفانتينو بعد فشل مشروع بيع حصص في كأس العالم
الغربية: انتشال الجثة الثانية لرجل من أسفل أنقاض منزل زفتي المنهار | شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أزمة خوان بيزيرا مع الزمالك.. تأخر العودة وخلافات مالية تعطل انتظامه

بيزيرا
بيزيرا
يارا أمين

أصبحت أزمة البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من أبرز الملفات التي تشغل إدارة القلعة البيضاء قبل انطلاق الموسم الجديد، وذلك بعد تأخره في العودة إلى القاهرة عقب انتهاء إجازته، وسط خلافات مالية مرتبطة بصفقة انتقاله إلى النادي.

وبدأت الأزمة بعد غياب اللاعب عن الموعد المحدد لانضمامه إلى معسكر الإعداد، رغم محاولات مسؤولي الزمالك التواصل معه للانتظام في التدريبات، إلا أنه لم يستجب في البداية، ما أثار تساؤلات حول أسباب تأخره.

وكشفت مصادر داخل النادي أن الأزمة لا تتعلق بالمستحقات المالية الخاصة باللاعب، إذ حصل على مستحقاته وفقًا للعقد، وإنما ترتبط بمبالغ مالية مستحقة لمحامي اللاعب ووكيل أعماله، والخاصة بإتمام انتقاله من نادي أوليكساندريا الأوكراني إلى الزمالك.

وترى إدارة اللاعب ضرورة تسوية تلك المستحقات قبل عودته، في حين تتمسك إدارة الزمالك بضرورة التزام بيزيرا ببنود تعاقده والانضمام إلى الفريق، مع العمل في الوقت ذاته على إنهاء الجوانب المالية بشكل منفصل.

وفي إطار احتواء الموقف، أرسل الزمالك خطابًا رسميًا إلى اللاعب لإخطاره بموعد العودة إلى القاهرة والانتظام في معسكر الفريق، بما يحفظ حقوق النادي القانونية حال استمرار غيابه.

كما كلف مجلس إدارة الزمالك حسين السيد، عضو المجلس، بفتح قنوات اتصال مع وكيل اللاعب ومحاميه، من أجل إنهاء الخلافات المتعلقة بالمستحقات المالية وسرعة غلق الملف قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتأتي هذه التطورات بعدما سدد الزمالك مؤخرًا مبلغ 800 ألف دولار ضمن الالتزامات المالية الخاصة بصفقة انتقال بيزيرا من نادي أوليكساندريا الأوكراني، في إطار استكمال الاتفاق المبرم بين الطرفين.

ورغم ما تردد عن احتمالية رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية، فإن إدارة الزمالك لا تزال متمسكة باستمراره، باعتباره أحد العناصر المهمة في صفوف الفريق، مؤكدة أن الأزمة الحالية إدارية ومالية فقط ولا تتعلق بمستقبله الفني.

وتشير المؤشرات إلى اقتراب إنهاء الأزمة، في ظل تحركات إدارة النادي لتسوية المستحقات المتأخرة، بما يمهد لعودة بيزيرا إلى القاهرة والانتظام في تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد

أزمة البرازيلي خوان بيزيرا خوان بيزيرا بيزيرا الزمالك نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

مؤشرات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 بالأرقام.. وبشرى سارة لشعبة العلمي

التوقيت الشتوي

الساعة 12:00 صباحا تعود 11:00 مساء.. بدء التوقيت الشتوي رسميًا يوم جمعة

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 1700 جنيه من القمة.. ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم؟

تنسيق الجامعات

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026| 94.2% للطب و93.5% للأسنان و89.5% للهندسة

الأرصاد

ذروة الصيف غدًا.. الأرصاد ترفع مستوى التحذير والحرارة تصل 44 درجة

أسعار الكهرباء

رفع أسعار الكهرباء رسميًا للاستخدام المنزلي 2026.. إليك الأسعار الجديدة للشرائح

الثانوية العامة

هل تنخفض كليات القمة؟.. مفاجأة غير متوقعة لتنسيق الثانوية العامة 2026

انهيار منزل

لحظات رعب.. انهيار منزل فوق مسجد بالدقهلية بعد دقائق من خروج المصلين

ترشيحاتنا

فعاليات ثقافية وفنية

نزلت الشارع .. كيف تحوّلت قصور الثقافة إلى منصات لبناء الوعي وصناعة الإبداع في المحافظات

فعاليات ثقافية وفنية

بين إيقاع الآلات وأسس المسرح | متحف محمود سعيد يختتم الحصاد الأسبوعي

العلمين

القومي لثقافة الطفل يعلن إرجاء ملتقى «أطفال مصر.. اكتشف مدن مصر الحديثة»

بالصور

طريقة عمل تشيز كيك الليمون البارد.. حلوى صيفية منعشة بمذاق كريمي بدون فرن

طريقة عمل تشيز كيك الليمون البارد.. حلوى منعشة بمذاق كريمي دون فرن
طريقة عمل تشيز كيك الليمون البارد.. حلوى منعشة بمذاق كريمي دون فرن
طريقة عمل تشيز كيك الليمون البارد.. حلوى منعشة بمذاق كريمي دون فرن

علامات نقص الكولاجين بعد سن الأربعين.. 10 إشارات لا يجب تجاهلها .. مكونات نظام غذائي يحافظ على مظهر البشرة وصحة الجسم

علامات نقص الكولاجين بعد سن الأربعين
علامات نقص الكولاجين بعد سن الأربعين
علامات نقص الكولاجين بعد سن الأربعين

لماذا تظهر الهالات السوداء رغم النوم؟.. نجاح العلاج يعتمد على معرفة السبب الحقيقي

لماذا تظهر الهالات السوداء رغم النوم؟.. 10 أسباب قد تكون وراء المشكلة
لماذا تظهر الهالات السوداء رغم النوم؟.. 10 أسباب قد تكون وراء المشكلة
لماذا تظهر الهالات السوداء رغم النوم؟.. 10 أسباب قد تكون وراء المشكلة

أخطاء عند استخدام واقي الشمس تقلل فعاليته.. نصائح مجربة من أطباء الجلدية

أخطاء عند استخدام واقي الشمس تقلل فعاليته.. احذرها لحماية بشرتك من أضرار الأشعة فوق البنفسجية
أخطاء عند استخدام واقي الشمس تقلل فعاليته.. احذرها لحماية بشرتك من أضرار الأشعة فوق البنفسجية
أخطاء عند استخدام واقي الشمس تقلل فعاليته.. احذرها لحماية بشرتك من أضرار الأشعة فوق البنفسجية

فيديو

السيدة المسنة

فيديو مؤثر لسيدة مسنة تبكي في الشارع: ابني ومراته مش طايقيني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

المزيد