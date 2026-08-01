أزمة خوان بيزيرا مع الزمالك.. تأخر العودة وخلافات مالية تعطل انتظامه

أصبحت أزمة البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من أبرز الملفات التي تشغل إدارة القلعة البيضاء قبل انطلاق الموسم الجديد، وذلك بعد تأخره في العودة إلى القاهرة عقب انتهاء إجازته، وسط خلافات مالية مرتبطة بصفقة انتقاله إلى النادي.

وبدأت الأزمة بعد غياب اللاعب عن الموعد المحدد لانضمامه إلى معسكر الإعداد، رغم محاولات مسؤولي الزمالك التواصل معه للانتظام في التدريبات، إلا أنه لم يستجب في البداية، ما أثار تساؤلات حول أسباب تأخره.

وكشفت مصادر داخل النادي أن الأزمة لا تتعلق بالمستحقات المالية الخاصة باللاعب، إذ حصل على مستحقاته وفقًا للعقد، وإنما ترتبط بمبالغ مالية مستحقة لمحامي اللاعب ووكيل أعماله، والخاصة بإتمام انتقاله من نادي أوليكساندريا الأوكراني إلى الزمالك.

وترى إدارة اللاعب ضرورة تسوية تلك المستحقات قبل عودته، في حين تتمسك إدارة الزمالك بضرورة التزام بيزيرا ببنود تعاقده والانضمام إلى الفريق، مع العمل في الوقت ذاته على إنهاء الجوانب المالية بشكل منفصل.

وفي إطار احتواء الموقف، أرسل الزمالك خطابًا رسميًا إلى اللاعب لإخطاره بموعد العودة إلى القاهرة والانتظام في معسكر الفريق، بما يحفظ حقوق النادي القانونية حال استمرار غيابه.

كما كلف مجلس إدارة الزمالك حسين السيد، عضو المجلس، بفتح قنوات اتصال مع وكيل اللاعب ومحاميه، من أجل إنهاء الخلافات المتعلقة بالمستحقات المالية وسرعة غلق الملف قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتأتي هذه التطورات بعدما سدد الزمالك مؤخرًا مبلغ 800 ألف دولار ضمن الالتزامات المالية الخاصة بصفقة انتقال بيزيرا من نادي أوليكساندريا الأوكراني، في إطار استكمال الاتفاق المبرم بين الطرفين.

ورغم ما تردد عن احتمالية رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية، فإن إدارة الزمالك لا تزال متمسكة باستمراره، باعتباره أحد العناصر المهمة في صفوف الفريق، مؤكدة أن الأزمة الحالية إدارية ومالية فقط ولا تتعلق بمستقبله الفني.

وتشير المؤشرات إلى اقتراب إنهاء الأزمة، في ظل تحركات إدارة النادي لتسوية المستحقات المتأخرة، بما يمهد لعودة بيزيرا إلى القاهرة والانتظام في تدريبات الفريق استعدادًا للموسم الجديد