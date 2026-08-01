قصة مؤثرة.. كيف حقق تامر حسني حلم والده الذي لم يكتمل؟

لم تكن نشأة الفنان تامر حسني سهلة، إذ ترك غياب والده عن حياته منذ الصغر أثرًا عميقًا في شخصيته، وظل يحمل داخله مشاعر مختلطة من الاشتياق والحنين، رغم أن والده كان صاحب الفضل الأول في اكتشاف ميوله الفنية وحبه للغناء.

وسبق أن تحدث تامر حسني عن والده، حسني شريف، مؤكدًا أنه كان يمتلك موهبة غنائية كبيرة، إلا أن ظروفًا صحية ونفسية حالت دون استكمال مشواره الفني، ليبقى حلم النجومية بعيد المنال بالنسبة له.

وأوضح تامر في أكثر من مناسبة أن ما حققه من نجاحات لم يكن بالنسبة إليه مجرد إنجاز شخصي، بل كان بمثابة تحقيق للحلم الذي لم يتمكن والده من الوصول إليه، معتبرًا أن كل خطوة في مسيرته الفنية تمثل امتدادًا لطموحات والده.

وأشار الفنان إلى أن والده، رغم سنوات الغياب، كان سببًا رئيسيًا في تكوين شخصيته الفنية، وأنه يشعر بالفخر لأنه استطاع أن يحقق النجاح الذي كان والده يتمنى الوصول إليه.

ومن بين المواقف التي لاقت تفاعلًا واسعًا، ظهور تامر حسني إلى جانب والده في لقاء تلفزيوني قديم، حيث قدما الغناء معًا في لحظة مؤثرة جسدت عمق العلاقة بينهما، وأعادت إلى الأذهان قصة الأب الذي لم يحقق حلمه، والابن الذي واصل الطريق حتى حقق النجاح