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نور محمود: أضحي بوقتي من أجل المسرح وأحلم بتاريخ فني يخلد اسمي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نور محمود: أضحي بوقتي من أجل المسرح وأحلم بتاريخ فني يخلد اسمي

الفنان نور محمود
الفنان نور محمود
إسراء صبري

أكد الفنان نور محمود أن المسرح يمثل بالنسبة له شغفًا حقيقيًا ومساحة لتطوير أدواته الفنية، مشيرًا إلى أنه يكرس جزءًا كبيرًا من وقته للعمل على نفسه من أجل تحقيق حلمه في صناعة تاريخ مسرحي مميز.

وأوضح نور محمود، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان في برنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة صدى البلد، أن الوقوف على خشبة المسرح يختلف تمامًا عن التمثيل في السينما أو الدراما، لأنه يعتمد على التفاعل المباشر مع الجمهور دون إمكانية إعادة المشاهد أو تعديلها، وهو ما يمنح الفنان خبرة كبيرة ويعزز سرعة البديهة.

وأضاف أن المسرح أتاح له تقديم جوانب فنية جديدة لم يخضها من قبل، موضحًا أنه يقدم عروضًا تجمع بين التمثيل والغناء والاستعراض، وهي تجارب لم تتح له في أعماله السينمائية أو الدرامية.

وأشار إلى أنه لا ينظر إلى المسرح باعتباره وسيلة لتحقيق مكاسب مادية، وإنما يراه استثمارًا حقيقيًا في تطوير موهبته، معربًا عن أمله في أن يمتلك بعد سنوات رصيدًا مسرحيًا يترك أثرًا في مسيرته الفنية

الفنان نور محمود المسرح برنامج سبوت لايت

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