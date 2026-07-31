بين إيقاع الآلات وأسس المسرح | متحف محمود سعيد يختتم الحصاد الأسبوعي

تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وفى إطار حرص قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور محمود حامد، على دعم وتنمية المواهب الفنية الشابة، وبإشراف الادارة المركزية للمتاحف و المعارض، شهدت إدارة النشاط الثقافي لمركز محمود سعيد بالإسكندرية فعاليات فنية ضمن حصاده الأسبوعي.

أولاً: حصاد ورشة "تعليم الموسيقى" حيث شهدت الورشة تفاعلاً واسعا من المشاركين في إطار التعاون المشترك بين المركز وكلية التربية النوعية (قسم الموسيقى) بجامعة الإسكندرية.

وتضمنت التدريبات العمل على أساسيات العزف على عدة آلات موسيقية تنوعت بين العود، الجيتار، الكمان، الإكسيليفون، والأورج).

جاءت هذه الورشة تحت إشراف الدكتورة نيفين كمال (أستاذ مساعد بقسم الصولفيج والارتجال والإيقاع الحركي)، والأستاذة روان خليل (معيدة بقسم الصولفيج و الارتجال و الإيقاع الحركي).

وفي السياق ذاته، واصلت ورشة التمثيل المسرحي فعالياتها الثقافية والفنية حيث ركزت على: أساسيات التمثيل المسرحي وفن الإرتجال. ومهارات الإلقاء الصوتي وفنون الأداء الحركي.. وأقيمت الورشة تحت إشراف المخرج المسرحي محمد عدلي يس.