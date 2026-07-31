ذروة الصيف غدًا.. الأرصاد ترفع مستوى التحذير والحرارة تصل 44 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت الموافق 1 أغسطس 2026، مؤكدة أن البلاد ستشهد ذروة الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس لتتجاوز درجات الحرارة المحسوسة القيم الفعلية المسجلة في الظل بعدة درجات.

وأوضحت الهيئة أن الموجة شديدة الحرارة ستؤثر على معظم المحافظات، حيث تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجات حرارة مرتفعة تصل إلى 40 درجة مئوية في الظل، بينما ترتفع الحرارة المحسوسة إلى 42 درجة نتيجة الرطوبة العالية، الأمر الذي يستدعي توخي الحذر خاصة خلال ساعات الظهيرة.





درجات الحرارة المتوقعة غدًا

بحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، جاءت درجات الحرارة العظمى والمحسوسة على مختلف المناطق على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 40 درجة، والمحسوسة 42 درجة.

العظمى 40 درجة، والمحسوسة 42 درجة. الوجه البحري: العظمى 40 درجة، والمحسوسة 42 درجة.

العظمى 40 درجة، والمحسوسة 42 درجة. السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 درجة، والمحسوسة 35 درجة.

العظمى 31 درجة، والمحسوسة 35 درجة. السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 39 درجة.

العظمى 35 درجة، والمحسوسة 39 درجة. شمال الصعيد: العظمى 40 درجة، والمحسوسة 42 درجة.

العظمى 40 درجة، والمحسوسة 42 درجة. جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة، والمحسوسة 44 درجة.

وتشير هذه المعدلات إلى استمرار الأجواء شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، مع تسجيل أعلى درجات الحرارة في محافظات جنوب الصعيد.

طقس شديد الحرارة نهارًا ورطب ليلًا

وتوقعت الهيئة أن يسود طقس مائل للحرارة رطب خلال ساعات الصباح الباكر، قبل أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على معظم أنحاء الجمهورية.

أما السواحل الشمالية فتشهد طقسًا حارًا رطبًا خلال النهار، بينما تصبح الأجواء مائلة للحرارة ورطبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أغلب المناطق، مع استمرار تأثير نسب الرطوبة المرتفعة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع الرطوبة يعد العامل الرئيسي في زيادة الشعور بحرارة الطقس، حتى وإن كانت درجات الحرارة الفعلية أقل من المحسوسة.



شبورة مائية على الطرق صباحًا

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على عدد من الطرق الرئيسية والزراعية.

وتشمل الشبورة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الأولى.

ودعت الهيئة قائدي المركبات إلى توخي الحذر أثناء القيادة، والالتزام بالسرعات المقررة، خاصة في المناطق التي تشهد كثافات للشبورة.

أتربة عالقة على القاهرة والوجه البحري

كما توقعت الهيئة ظهور أتربة عالقة خلال ساعات النهار على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، نتيجة نشاط الرياح في بعض المناطق المكشوفة.

وقد تؤثر هذه الأتربة على مرضى الحساسية والجهاز التنفسي، لذلك ينصح بتجنب التعرض المباشر للأتربة وارتداء الكمامات عند الضرورة، خاصة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية.

فرص لأمطار رعدية جنوب البلاد

ورغم استمرار الأجواء الحارة، أشارت الهيئة إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا بنسبة حدوث تبلغ نحو 20% على عدد من المناطق الواقعة في أقصى جنوب البلاد.

وتشمل هذه المناطق:

حلايب.

شلاتين.

جنوب أسوان.

أبو سمبل.

ومن المتوقع أن تكون هذه الأمطار على فترات متقطعة، دون أن تؤثر على الأحوال الجوية في باقي المحافظات.

نشاط للرياح على عدة مناطق

وأوضحت الهيئة أن الرياح ستنشط أحيانًا بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء نسبيًا بالمناطق المكشوفة.

كما قد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من:

حلايب.

جنوب الصحراء الشرقية.

أبو سمبل.

أجزاء من الصحراء الغربية.

ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر في هذه المناطق، خاصة أثناء القيادة على الطرق الصحراوية.

ارتفاع الأمواج على بعض الشواطئ

وأشارت الهيئة إلى نشاط الرياح على عدد من الشواطئ الشمالية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج لتتراوح بين 1.5 و2 متر.

وتشمل المناطق المتأثرة:

السلوم.

مطروح.

العلمين.

الإسكندرية.

بلطيم.

جمصة.

وينصح المصطافون ورواد الشواطئ بمتابعة تعليمات مسؤولي الشواطئ والالتزام بالإرشادات حفاظًا على السلامة.



تحذيرات مهمة للمواطنين

وفي ظل استمرار ذروة الموجة الحارة، شددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة الالتزام بعدد من الإرشادات الوقائية، أبرزها:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال فترة الظهيرة.

الإكثار من شرب المياه والسوائل لتعويض فقدان الجسم للسوائل.

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة والخفيفة.

تجنب المجهود البدني الشاق خلال ساعات النهار.

متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر، خاصة للمسافرين وسائقي المركبات.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع درجات الحرارة المحسوسة يرجع إلى زيادة نسب الرطوبة، وليس فقط إلى ارتفاع درجات الحرارة الفعلية، وهو ما يجعل الإحساس بالطقس أكثر حرارة خلال ساعات النهار.

استمرار الموجة الحارة

وتشير توقعات الأرصاد إلى استمرار الأجواء الحارة خلال الأيام المقبلة، مع بقاء نسب الرطوبة مرتفعة على معظم أنحاء الجمهورية، وهو ما يستوجب استمرار الالتزام بالإرشادات الوقائية، لحين انكسار الموجة الحارة وعودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية.