رئيس الكونكاكاف يدرس فكرة الترشح لرئاسة الفيفا

يدرس رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) فيكتور مونتالياني فكرة الترشح لمنصب رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في الانتخابات المقرر إجراؤها في مارس 2027.

وقالت صحيفة "ذا آي بيبر" اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر مطلعة: إن "فيكتور مونتالياني يدرس جديًا الترشح لرئاسة الفيفا في الانتخابات المقبلة".

وأوضحت أن "هذا الاتجاه ظهر بعد اجتماع الأمس الخميس، عندما رفض 41 اتحادًا عضوًا في الكونكاكاف اقتراح فيفا بيع حصة في كأس العالم".

ولم تكشف الصحيفة عن الخطوات التي سيتخذها فيكتور مونتالياني لمنافسة إنفانتينو في الانتخابات المقبلة، إلا أنها أكدت أنه سيكون منافسًا قويًا للرئيس الحالي".

وأعلن السويسري جياني إنفانتينو الرئيس الحالي للفيفا، في أبريل الماضي، أنه "سيترشح لولاية رابعة لرئاسة (الفيفا) في انتخابات دورة 2027-2031 المقررة في المغرب يوم 18 مارس من العام المقبل.