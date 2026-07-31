برشلونة يعلن تعاقده مع خليفة هازارد .. تفاصيل

تعاقد نادي برشلونة الإسباني، اليوم الجمعة، بشكل رسمي، مع جيسي بيسيو، موهبة فريق كلوب بروج البلجيكي، والذي يطلق عليه خليفة هازارد.

ووقّع اللاعب الشاب – البالغ من العمر 18 عامًا – عقدًا مع البلوجرانا حتى يونيو 2031.

وكان بيسيو لاعبًا أساسيًا في منتخبات بلجيكا للشباب، إذ برز اسمه لأول مرة في بطولة أوروبا تحت 17 سنة 2025، عندما تم اختياره ضمن التشكيلة المثالية للبطولة بعد وصوله إلى نصف النهائي مع بلجيكا.

وبدأ مسيرته الكروية في نادي لوفاينا، وانتقل عام 2020 إلى نادي كلوب بروج، حيث شارك في 14 مباراة خلال الموسمين الأخيرين، مسجلاً ثلاثة أهداف في دوري أبطال أوروبا للشباب.

موهبة بلجيكا

وفي عام 2023، وفي سن الخامسة عشرة فقط، شارك لأول مرة مع فريق كلوب إن إكس تي، الفريق الرديف لكلوب بروج في دوري الدرجة الثانية البلجيكي. لعب بيسيوو 36 مباراة مع الفريق قبل أن ينتقل إلى برشلونة في سن الثامنة عشرة، لينضم إلى فيرمايلين وجويفرتس كلاعبين أساسيين في الفريق الأول لبلجيكا.