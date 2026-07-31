محمود البزاوي يمازح جمهوره : قريبًا المسلسل التركي مهند البزاوي

أثار الفنان محمود البزاوي تفاعلًا واسعًا بين متابعيه، بعدما نشر صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، أرفقها بتعليق ساخر جاء فيه: "قريبًا.. المسلسل التركي - مهند البزاوي"، في إشارة كوميدية إلى ملامحه في الصورة وتشبيهها بأبطال الدراما التركية.

البزاوي

ويستعد الفنان محمود البزاوي للمشاركة في مسلسل جديد يحمل اسم "محمود الطيار" بطولة الفنان دياب والفنانة انتصار، وذلك بعد مشاركته في فيلم "الست لما" المنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وقال محمود البزاوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إنه يحضر لمسلسل "محمود الطيار" خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن الدور سينال إعجاب الجمهور.

كما ينتظر البزاوي عرض فيلم "الست لما"، الذي يشارك فيه ضمن أحداث العمل خلال الأيام المقبلة.